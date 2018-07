Fejlett bölcsődei hálózat kell ahhoz, hogy bátrabban alapítsunk családot

Az önkormányzatok jelentős támogatást kaphatnak a kicsik napközi ellátására

Az idén húszmilliárd forinttal támogatják új bölcsődei férőhelyek létrehozását, az összegből három-négyezer új hely jöhet létre – jelentette be tegnap az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára. Novák Katalin hangsúlyozta, a kormány folyamatosan bővíti a bölcsődei hálózatot, mert úgy véli, ez hozzájárulhat ahhoz, hogy bátrabban alapítsanak a fiatalok családot.

Ha fejlett a bölcsődei rendszer egy országban, akkor sokkal bátrabban vállalnak gyermeket a fiatalok, a nők is úgy gondolják: nem kell lemondaniuk a szakmai életükről, karrierjükről a gyermekvállalás miatt – mondta tegnap Novák Katalin.

Az államtitkár hozzátette, ezért alakították át a bölcsődei rendszert 2017-től. Helyben kínálnak testre szabott megoldásokat, hiszen jogszabály írja elő, hogy azokon a településeken, ahol legalább negyven három év alatti kisgyermek van, vagy öt szülő kéri a gyermekek napközbeni ellátását, az önkormányzatnak feladata azt biztosítani.

Novák Katalin közölte, az idén húszmilliárd forintos keretösszegre többféle pályázaton keresztül jelentkezhetnek majd önkormányzatok, valamint egyházi és civil fenntartók, s azt remélik, hogy általuk három-négyezer új férőhely jöhet létre a családi, munkahelyi, mini- vagy hagyományos bölcsődékben.

A napokban írták ki azt a négy és fél milliárd forintos keretű pályázatot, amely a Pest megyei önkormányzatoknak szól bölcsődék építésére vagy új férőhelyek létrehozására. Egyébként Pest megyében nagyon nagy az igény a bölcsődei elhelyezés iránt, jóval magasabb a nők foglalkoztatottsága, mint az országos átlag. Egy másik pályázati kiírás alapján szintén négy és fél milliárd forintos keretösszegben pályázhatnak az ország egész területéről az önkormányzatok bölcsődék felújítására, létrehozására – jelentette be az államtitkár.

Egy újabb, tízmilliárd forintos pályázati keretet később hirdetnek majd meg, de az is bölcsődefejlesztési célokat szolgál majd – tette hozzá.

Ismertetése szerint a támogatásokból lehetőség nyílik arra, hogy férőhelybővítéssel együtt újítsák fel, építsék át az önkormányzati tulajdonú bölcsődéket.

Novák Katalin elmondta azt is, hogy az úgynevezett minibölcsődék létrehozása nagyon fontos lehetőség az önkormányzatoknak nemcsak Pest megyében, hanem országszerte is. Három- és ötvenmillió forint közötti összegre lehet pályázni. A minibölcsődéket akár egy működő óvoda kihasználatlan helyiségében is létre lehet hozni, remélhető, hogy egyre több önkormányzat felismeri ezt a lehetőséget.

Szeptembertől kiírnak majd egy ötszázmillió forintos pályázati keretet családi bölcsődék és a közép-magyarországi régió­ban munkahelyi bölcsődék létrehozására is – hangzott el a tegnapi sajtótájékoztatón.