Ezernél is több biztonsági ember a Szigeten

Fokozott hatósági jelenlét, fedett nyomozók és többlépcsős védelmi rendszer garantálja a rendet

Erős és stabil biztonsági hálót épített ki a Sziget, így az utóbbi évek terrorcselekményei sem vették el a világ minden tájáról érkező fesztiválozók kedvét. A legnagyobb tömegeket vonzó eseményeken a BRFK mellett a Terrorelhárítási Központ is jelen van saját bevetési egységgel.

A legmenőbb titkos ügynöknek is beletörne a bicskája abba a biztonsági rendszerbe, amivel a Sziget fesztiválozóinak nyugodt szórakozását garantálják a szervezők. Az utóbbi években ugyanis olyan védőhálót dolgoztak ki, amelynek részeként idén már több mint ezer ember dolgozik azon, hogy a vendégek mindenféle félelemérzet nélkül tudjanak szórakozni. Talán kevesen tudják, de itt vezették be Európában először az úgynevezett check-in rendszert is, amely leginkább a reptéri ellenőrzésekre hasonlít. Ahhoz ugyanis, hogy valaki egyáltalán bejuthasson a Sziget területére, számos ellenőrző kapun kell átmennie: az előre megvásárolt jegyet csak érvényes fényképes igazolvánnyal lehet karszalagra cserélni.

– A vendégek így bekerülnek egy adatbázisba, amellyel azonnal kiszűrhető a hamis vagy lejárt okmány. A következő állomás a detektoros kapu, ennek segítségével a fegyvereket, a veszélyes tárgyakat és anyagokat derítik fel; ez, amennyire macerásnak tűnik, annyira megnyugtató is, hiszen minden egyes embert kontroll alatt tudunk tartani – fogalmazott lapunknak Kádár Tamás, a Sziget szervezője.

A szigorú csekkolásnak köszönhetően a múlt évben kevesebb bűncselekmény és baleset történt, mint azt megelőzően. A szervező szerint a bevezetett biztonsági intézkedéseknek komoly visszatartó erejük van, így aki esetleg nem szórakozási szándékkal érkezne, hanem bármilyen bűncselekmény elkövetését tervezi, egyrészt meghátrál, másrészt az elkövetők azzal is számolhatnak, hogy a felderítés is sokkal könnyebben megy. – Idén még szorosabbra fűztük kapcsolatunkat a hatóságokkal, a 2017-es tapasztalatokat a rendőrséggel együtt elemeztük és értékeltük, hogy egyetlen rés se maradjon a pajzsunkon – részletezte Kádár Tamás.

Hozzétette: útakadályokat helyeztek ki, hogy a legkisebb esélyét se adják meg az esetleges tömegbe hajtásnak. Ugyanakkor azt is meg kellett oldani, hogy egy mentő- vagy tűzoltóautó szükség esetén minél gyorsabban, fennakadások nélkül a helyszínre érjen.

Tavaly kétszáz fesztiválozó került kórházba: a betegek több mint kilencven százalékát az ellátás és néhány órás megfigyelés után elengedték. A legsúlyosabb eset egy epilepsziás rohamot kapott férfi volt. A legtöbb sérülés zúzódás vagy végtagtörés volt, de előfordultak allergiás, tüdőgyulladásos betegek, illetve többeknek amiatt volt szükségük orvosi segítségre, mert otthon felejtették rendszeresen szedett gyógyszereiket. A legfiatalabb ellátott fesztiválozó 17, a legidősebb 63 éves volt.

A jogszabályok szerint a tízezer embernél nagyobb tömeget vonzó rendezvények esetén operatív törzset kell felállítani: a rendőrség, a tűzoltóság és a mentők mellett a katasztrófavédelemnek is a helyszínen kell lennie. Sőt, egy ekkora rendezvényen az operatív törzs mellett saját bevetési egységgel települ ki a Terrorelhárítási Központ is, hogy a felderítések mellett, amennyiben szükséges, azonnal közbe tudjanak avatkozni egy esetleges terrorcselekmény esetén. A fokozott biztonság érdekében a BRFK fedett nyomozói és külföldi rendőrök is ott lesznek a Sziget-fesztiválon.