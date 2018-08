Exegyüttes ultimátum az LMP-nek

Ultimátumot adott saját pártjának Szabó Szabolcs, az Együtt korábbi elnökségi tagja, aki áprilisban csatlakozott az LMP parlamenti frakciójához. Szabó a Zoom.hu-nak úgy fogalmazott, teljesülnie kell bizonyos feltételeknek ahhoz, hogy a jövőben jól tudjanak együtt dolgozni, ezért nem tartható, hogy Tenk Andrást például így megbüntették.

– Most azt várom el, hogy megoldják ezeket a problémákat a párton belül – mondta Szabó, aki szerint ez a legfontosabb feltétel, ennek teljesülése esetén marad az LMP-frakcióban. Közölte, ha elmarad Tenk András és a hozzá hasonló, a tavaszi parlamenti választáson más ellenzéki jelölt javára visszalépett, majd emiatt fegyelmikkel megbüntetett LMP-s politikusok rehabilitálása, akkor távozik, és független képviselőként folytatja. Pedig – mint mondta – az LMP-frakcióban jól érzi magát, hiszen „ez egy rendes, dolgos csapat”.

A portál kitért arra, hogy Schiffer András, az LMP egyik alapítója éppen Szabó Szabolcs frakcióba való belépése miatt hagyta ott végleg a pártot. Akkor úgy fogalmazott, hogy az utolsó csepp Szabó Szabolcs, a neoliberális Együtt képviselőjének csatlakozása volt az egykoron általa vezetett parlamenti frakcióhoz.

Mint ismert, Tenk András Csepelen lépett vissza Szabó javára tavasszal, aki ennek köszönheti, hogy mandátumhoz jutott. Ezután az LMP fegyelmi eljárást indított Tenk ellen, mondván, visszalépésével a hatályos kongresszusi döntéssel ment szembe. Tenk másfél év eltiltást kapott, ami azt jelenti, hogy nem indulhat a pártban semmilyen tisztségért, és képviselőjelölt sem lehet.

Hasonló eljárással Szél Bernadettet és Ungár Pétert is mindentől eltiltották három évre, és eltiltást kapott Schmuck Erzsébet is. Emiatt az LMP-szövetséges Gémesi György is kihátrált a fogyatkozó párt mögül, ami pedig Hadházy Ákos kilépéséhez, majd Szél Bernadett lemondásához vezetett.