Évről évre emelik az ápolási díjat

Összesen ötvenezer család részesül állami juttatásban a hozzátartozók gondozásáért

A kormány januártól jelentősen emeli az ápolási díjat. Az önellátásra képtelen gyermeküket ápolók és a súlyos fogyatékkal élő hozzátartozóikról gondoskodók egyaránt számíthatnak az anyagi megbecsülésre, ami összesen több mint ötvenezer családot érint – nyilatkozta Novák Katalin államtitkár lapunk kérdésére válaszolva.

Ezúttal azok a családok vannak a kormány fókuszában, akik váratlan élethelyzetbe kerültek akkor, amikor gyermekük betegen született, és egyik napról a másikra megváltozott az életük. Tizenhétezer család jogosult a gyermekek otthongondozási díjára (gyod), amely jövőre egységesen havi bruttó százezer forintra nő – közölte Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára szombaton sajtótájékoztatón a Magyar Idők kérdésére.

A kormány a súlyos fogyatékosságából és tartós betegségéből faka­dóan önellátásra képtelen gyermeküket otthon ápoló szülőknek, illetve hozzátartozójukat otthonukban ápolók munkájának megbecsüléseként döntött az ápolási díj általános emeléséről. Az otthongondozási díj egy új ellátás, arra minden, önellátásra képtelen gyermek után automatikusan jogosultak lesznek a szülők, függetlenül attól, hogy az eddig ismert három kategória közül (ápolási díj, kiemelt ápolási díj, emelt összegű ápolási díj) melyikbe tartoztak. A jogosultság független attól, hogy az önellátásra képtelen gyermek hány éves, a jogosultság alapja ugyanis a szülő-gyermek viszony, így a támogatás a 18. életév betöltése után is jár – hangsúlyozta az államtitkár.

Az ellátás csak az egyik vér szerinti szülőnek, örökbefogadó szülőnek és csak gyermek után állapítható meg.

A gyermek otthongondozási díját csupán az ápolási díjra irányadó 10 százalékos járulékfizetési kötelezettség terheli, nem érvényesíthető rá sem a személyi jövedelemadó, sem a szociális hozzájárulási adó, sem egyéb járulék.

Novák Katalin az elmondottakhoz hozzátette azt is, hogy a gyod a következő három évben folyamatosan emelkedik, 2022-re az akkori minimálbérnek megfelelő összeget kapják majd az érintettek. A szakpolitikus hangsúlyozta azt is, hogy azoknál a családoknál, ahol más, közeli hozzátartozót gondoznak, megmarad a jelenlegi három kategó­riás ápolási díj, de ennek is emelkedik az összege. Január 1-jétől 15, a következő három évben pedig évente öt százalékkal, tehát összesen harminc százalékkal – tette hozzá az államtitkár. Ez az emelés több mint 33 ezer családot érint majd.

Súlyosan fogyatékosnak minősül az a személy, akinek látóképessége teljesen hiányzik, illetve alig látó, hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek a hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes, értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trau­ma következtében középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ-értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő fejlődési zavarban szenved, vagy mozgásszervi károsodása, illetőleg funkció­zavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra szorul.

Novák Katalin közölte azt is, hogy a novemberben esedékes nemzeti konzultáció fókuszában demográfiai és családpolitikai kérdések állnak majd, és számos döntést attól tesznek függővé, hogy milyen visszajelzéseket kapnak a kérdőíveken keresztül. Abban bízik, hogy ez a konzultáció legalább annyira sikeres lesz, mint a korábbiak.