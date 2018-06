Évente kétszázezren halnak meg a világon drogtól

Hazánkban tavaly mintegy 6500 kábítószeres ügyben indult büntetőeljárás

Az Európai Unióban élő felnőttek nagyjából egy százaléka szinte minden nap használ cannabist, tavaly pedig körülbelül 2,3 millió fiatal felnőtt fogyasztott kokaint. Az ENSZ szerint az első lépés a fiatalok meghallgatása, az egészséges és biztonságos fejlődésük érdekében.

Először hallgasd meg! – erre szólít fel idén az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) a drogellenes világnapon. A világszervezet szerint az első lépés a gyermekek és az ifjúság meghallgatása, egészséges és biztonságos fejlődésük érdekében.

Mint fogalmaztak: a kampány célja a tudományos alapok mentén megvalósított kábítószer-használat megelőzésének támogatása, amely hatékony befektetésként jelenik meg a gyerekek, a fiatalok, családjaik és közösségeik jólétében. Az ENSZ Kábítószer és Szervezett Bűnözés Elleni Hivatalának statisztikái szerint ugyanis a 15–64 év közötti droghasználók száma még mindig növekszik; körülbelül 230 millió ember fogyaszt kábítószereket világszerte, amely évente kétszázezer ember halálát okozza.

Hazánkban 1997 óta tartják hivatalosan a kábítószer-ellenes napot: a KHS adatai szerint ebben az évben 8500 kábítószer-fogyasztót kezeltek egészségügyi ellátás keretében. A regisztrált kábítószer-bűncselekmények száma az elmúlt években enyhén emelkedő trendet mutat, hazánkban tavaly mintegy 6500 droggal kapcsolatos ügyben indult büntetőeljárás.

A legtöbb esetben cannabis, szintetikus szereket és kokaint foglaltak le a hatóságok – olvasható a Nemzeti Drog Fókuszpont kutatásában, amely rámutat arra is, hogy a fiatal felnőttek több mint 13 százaléka próbálta már a marihuánát, sőt, csak Budapesten átlagosan tíz fiatal közül négyen kipróbáltak már valamilyen illegális szert, amely sokszor tragédiához vezet. Évente mintegy húsz-harminc ember hal meg közvetlen túladagolás miatt.

Erre figyelmeztet az Európai Unió drogügynöksége is. Adataik szerint már negyedik egymást követő éve nő a kábítószer-túladagolás okozta halálozások száma Európában, s az esetek többsége a heroinhoz vagy vegyületeihez köthető. Az értékelés alapján két évvel ezelőtt több mint kilencezren vesztették életüket túladagolás miatt, és az áldozatok több mint háromnegyede 40 év alatti férfi volt.

A cannabis-származékok mellett jelentősen megugrott a különböző szintetikus szerek használata és az új pszichoaktív anyagok piaca is. Tavaly átlagosan hetente egy új drogról érkezett bejelentés az EU-ban, de az újonnan felismert anyagok száma mintegy felére csökkent a 2015-ös tetőzéshez képest.

Ez részben annak köszönhető, hogy az európai kormányok a krízisre gyorsan reagáltak: a 2013-tól hatályos büntető törvénykönyv Európa egyik legszigorúbb szabályozását vezette be a kábítószereknél, és bezárt több kiskaput is a drogkereskedők előtt. A kormány az utóbbi években a dizájner-drogokkal szemben is felvette a harcot, amelynek jegyzéke, tiltólistája folyamatosan bővül. Az Országos Rendőr-főkapitányság közlése szerint ezen szerek használata csökkenést mutat.