Európának meg kell újulnia

Csonka ülést tartott hétfőn az Országgyűlés a kontinens jövőjéről

Az ellenzék kivonulása miatt csak a kormánypártok interpelláltak és vettek részt az azonnali kérdések óráján a parlament hétfői plenáris ülésén. Napirend előtt Harrach Péter összegezte az év fontosabb intézkedéseit.

Az Országgyűlés hétfői plenáris ülésének kezdetén Kövér László házelnök megemlékezett a múlt héten, életének 51. évében elhunyt Hirt Ferencről (Fidesz). A politikus 2006 óta volt a nagyobbik kormánypárt országgyűlési képviselője.

A parlamenti ülésszak alatti intézkedéseket összegezte Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője napirend előtti felszólalásában. A kormánypárti képviselő közölte: a kormányoldal alapvető szándékai a népesedési folyamatok javítására és a családok támogatására irányulnak, megemlítve, hogy a nemzeti konzultációt, az egyik legdemokratikusabb intézményt is alkalmazták ennek során.

A politikus kitért a béremelésekre, a GDP 5,2 százalékos növekedésére, valamint a kormányzat külpolitikai törekvéseire is, amelyek kapcsán úgy fogalmazott: mi a szabad nemzetek szövetségeként képzeljük el az Euró­pai Uniót, ezzel együtt a migrációval összefüggésben alapvető és megváltoztathatatlan tétel a nemzeti önvédelem, és azt az elv, hogy a problémákat keletkezésük helyén kell kezelni.

Harrach Péter a normalitás devian­ciákkal szembeni védelmének fontosságát hangsúlyozva a „genderőrületre”, a közösség, a család, az egyházi közösségek és a nemzetek rombolása elleni fellépésre hívta fel a figyelmet, s ezzel együtt a parlamenti viták stílusát kifogásolta.

Válaszában Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kijelentette: „erős családok nélkül nemcsak Magyarország, de Európa megújulása is elképzelhetetlen”, s a most is zajló nemzeti konzultáció eredménye is támpontot ad abban, milyen irányban bővítsék a jövőben a családtámogatásokat.

A munka törvénykönyvének módosításával kapcsolatos éles ügyrendi vitát követően – a Mi Hazánk képviselői kivételével – az ellenzék sípolva, bekiabálva elhagyta az üléstermet, így kormánypárti interpellációkkal és azonnali kérdésekkel folytatódott az ülés. Zsigmond Barna Pál (Fidesz) a kárpátaljai magyarság jogainak megvédéséről kérdezett.

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára válaszában azt hangsúlyozta: Magyarország és a kormány korrekt partnere Ukrajnának, de az elvett kisebbségi jogok visszaállításáig hazánk nem tudja támogatni Ukrajna euroatlanti törekvéseit.

Az azonnali kérdések órájában Ágh Péter (Fidesz) sorsdöntőnek nevezte a EP-választást, ahol a Soros György eszméit valló, multikulturalizmust hirdető bevándorláspárti oldal és a több ezer éves európai keresztény kultúra fennmaradásáért küzdő bevándorlásellenes tábor között kell választani.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerint meg fogják szállni Európát, ha azok maradnak többségben Európában, akik most többségben vannak. – Európa történelme, hagyománya, kultúrája és a kereszténység háttérbe szorul – hangsúlyozta a politikus.