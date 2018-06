Európában erősödnek a migrációellenes hangok

Alkotmányos védelem a betelepítés ellen · Vitatott a bolgár javaslat

Az Országgyűlésben kedden megkezdődött a vita a Stop, Soros! törvénycsomagról és a hozzá kapcsolódó alaptörvény- módosításról. Amennyiben az előbbit elfogadják, akkor Magyarországon bűncselekmény lesz az illegális bevándorlás szervezése. Az előterjesztés szerint büntethető lenne az, aki szervezetten segíti az illegális bevándorlókat abban, hogy Magyarországon tartózkodási engedélyhez jussanak.

Egy év szabadságvesztést kaphatna az, aki pénzzel támogatja vagy pénzért cserébe segíti az illegális migrációt. Azok pedig, akik például tájékoztató anyagokkal segítik és szervezik az illegális bevándorlást, akár ki is tilthatnák Magyarország területéről. Orbán Viktor miniszterelnök korábban azt is bejelentette: ahhoz, hogy a migráció elleni védekezés szabályai biztos lábakon álljanak, módosítani kell az alaptörvényt is.

A módosítás vitája az előterjesztő, Trócsányi László nyitóbeszédével kezdődött meg a parlamentben. Az igazságügyi miniszter elmondta: a módosítás rendelkezik többek között az állami szuverenitásról, a kötelező betelepítés elutasításáról és például megerősíti a rendőrség feladatait a jogellenes bevándorlás megakadályozásában.

Az Európában hatalomra került euroszkeptikus ormányok egyre nehezebbé teszik a megállapodást az EU új menekültügyi rendszeréről – az uniós bel- és igazságügyi miniszterek tegnapi ülésük után mindenesetre pesszimistán nyilatkoztak a dublini rendszer reformjával kapcsolatban. Heléne Fritzon svéd migrációügyi miniszter például azt mondta, hogy az olasz és a szlovén választások eredménye a korábbinál is nehezebbé teszi a megállapodást.

A bolgár soros EU-elnökség reformjavaslata megosztja a tagországokat, hiszen tartalmazza a kötelező kvótákat, amelyeket a visegrádi országok és Ausztria is elutasít. Az új olasz kormány véget vetne a migrációs biznisznek – erről Giuseppe Conte új olasz kormányfő beszélt a római szenátusban, amely kedd este bizalmat szavazott kormányának. Matteo Salvini belügyminiszter Orbán Viktor miniszterelnök támogatását kérte az EU megreformálásához.

Kedd este jelentette be a bajor miniszterelnök is, hogy kormánya menekültügyi szigorításokat vezet be. Ez a többi között a menedékkérők pénzbeli juttatásainak csökkentéséről szól. Bajorország meg akarja mutatni, hogy programjával példakép lehet más német tartományoknak – hangsúlyozta Markus Söder.