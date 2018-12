Európa csak akkor lehet sikeres, ha a kontinens európai marad

A kormányfő szerint hazánk szabad ország, szabad a kabinetet kritizálni, sőt ellene tüntetni is

Sorossal békés vitáink voltak addig, amíg a szervezetei nem kezdték el finanszírozni a migránsokat, arra bátorítva őket, hogy jogellenesen lépjék át a magyar határt. Ez Magyarországon nem elfogadható – jelentette ki a kormányfő egy vasárnap megjelent interjúban. Orbán Viktor ebben megismételte: a jövő évi EP-választásokon az illegális bevándorlás lesz a központi kérdés.

Európa csak akkor stabil és sikeres, ha Európa európai marad – hangsúlyozta Orbán Viktor az osztrák Oe24.at híroldalon vasárnap megjelent interjúban. A jövő évi EP-választásokról azt mondta: a kampányban mindenhol a migráció lesz a központi kérdés. A választás kimeneteléről azt mondta: reméli, hogy erősebb lesz a hangjuk azoknak az embereknek, akik nemzeti identitásukat, csakúgy, mint keresztény szokásaikat meg szeretnék tartani és védeni.

A miniszterelnök értékelése szerint jó lenne, ha Európa egy hangon mondaná: „Európa az európaiaké.” Van egy kultúránk, vannak vallásaink, értékeink. Fontos a vallásszabadság – fejtette ki, hozzátéve: aki itt szeretne élni, annak ezt el kellene fogadnia, és nem lehet antiszemita.

Kitért arra is, hogy a migrációval kapcsolatban az osztrák és a magyar álláspont hasonló: a segítséget kell Afrikába vinni, és nem a problémákat Európába hozni. Felidézte, hogy Sebastian Kurz – még külügyminiszterként – „azonnal megértette, hogy ennek a válságnak a megoldására csak egyetlen egy lehetőség van, méghozzá a balkáni útvonal lezárása”. Mindezzel kapcsolatban emlékeztetett arra is, hogy nem olyan régen a migránsok megrohanták a határt, megdobálták a határőröket, megtámadták a rendőrséget. Ez ellen védekezni kell – hangsúlyozta.

A kormányfő emlékeztetett: 2010-ben az ország pénzügyileg és lelkileg rossz helyzetben volt, a szocialista kormány kudarcot vallott. Viszont a polgári kormányzat négy lépésben megújította az országot: új alkotmánnyal erősítette a keresztény identitást, sikeresen törekszik a teljes foglalkoztatottságra, külföldi cégek segítségével újraiparosított, és – mint fogalmazott – „egész jól sikerült” Közép-Európa felépítése és erősítése.

Orbán Viktor kijelentette: Soros György egy „tehetséges magyar honfitárs”, de megjegyezte: nincs jó véleményük egymásról. Ugyanakkor mindketten ugyanahhoz a nemzethez tartoznak, és „mi, magyarok senkit nem diszkriminálunk a vallása miatt” – tette hozzá arra reagálva, hogy a Soros-kampány kritikájával kapcsolatban még az antiszemitizmus vádját is hallani lehetett. Magyarország szabad ország. Szabadon lehet megnyilvánulni, szabad a kormányt kritizálni, sőt ellene tüntetni is – mondta a kormányfő, hozzátéve: Sorosnak nagy hálózata van, sok NGO-t finanszíroz. Az Európai Unió is több Soros-szervezetet finanszíroz. Ezek az NGO-k részt vesznek a politikai életben – fejtette ki.

Politikailag tekintve azonban Sorosnak is meg kell értenie két dolgot, mint mindenkinek, aki Magyarországon él – jelentette ki Orbán Viktor. Az egyik, hogy az átláthatóság jegyében tudni kell, kik ezek az emberek és honnan jön a pénz. A másik pedig az, hogy a migráció nemzetbiztonsági kérdés. Azt mondta: Sorossal békés vitáik voltak addig, amíg szervezetei nem kezdték el finanszírozni a migránsokat, arra bátorítva őket, hogy jogellenesen lépjék át a magyar határt. „Ez Magyarországon nem elfogadható” – jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve: olyan törvényeket alkottak, amelyek szerint az ilyen viselkedés veszélyezteti a nemzetbiztonságot. Konfliktusuk abban áll, hogy Soros György a migránsokat Magyarországra és Euró­pába szeretné hozni – mondta a miniszterelnök, hozzátéve, ezt nem engedi.