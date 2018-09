Eredményesnek tartja a rendőrség a balatoni biztonsági együttműködést

Vizsgálatot követel a Mi Hazánk a badacsonyi gyilkosság kapcsán

Megfelelő volt a rendőri jelenlét, a közbiztonság; csökkent a bűncselekmények száma a Balatonnál és a Velencei-tónál a június 1-jétől augusztus 31-ig tartó időszakban – értékelte a szezont a testület. A Mi Hazánk közben cigánybűnözést emleget a badacsonyi gyilkosság miatt.

Eredményesnek értékelte a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes a rendőrség együttműködését a polgárőrökkel, civil szervezetekkel, önkormányzatokkal a Balatonnál a nyári szezonban. A Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság (BKKB) szezonzáró sajtótájékoztatóján Halmosi Zsolt aláhúzta: több ezer ember dolgozott a szezon közbiztonságának garantálásán.

A BKKB az idén egyik kiemelt célként fogalmazta meg a lakosság és a vendégek szubjektív közbiztonság-érzetének fokozását, a munkát a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság koordinálta. Az érintett négy rendőr-főkapitányság kiválóan teljesítette a feladatát, megfelelő volt a rendőri jelenlét, a közbiztonság; csökkent a bűncselekmények száma a Balatonnál és a Velencei-tónál a június 1-jétől augusztus 31-ig tartó időszakban – hangsúlyozta Halmosi Zsolt.

A nyári szezon utáni badacsonyi halálesettel kapcsolatban, amikor egy szóváltást követő verekedésben életét vesztette egy balatonfüredi borász, Tarcsa Csaba Veszprém megyei rendőrfőkapitány hangsúlyozta: nem emberölés, hanem halált okozó testi sértés történt, amelyben még folyik a vizsgálat, így többet nem árulhat el. – Amit ebben az ügyben meg lehetett tenni, azt megtettük. Spontán, véletlenszerűen alakult ki egy konfliktus, ami bárhol megtörténhetett volna, ahol sok ember van és italt mérnek – fogalmazott a megyei főkapitány.

Mindeközben Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke kijelentette: a badacsonyi gyilkosság rávilágít arra: Olaszliszka óta nem változott a helyzet, továbbra is létezik Magyarországon cigánybűnözés, csak a pártok politikai korrektségből nem nevezik nevén a gyermeket.

Szerinte a rendőrség is próbálta eltussolni az ügyet, hiszen közleményükben dulakodásról írtak, miközben ez emberölés volt, ahol H. Csabát „két szabolcsi cigány bestiális kegyetlenséggel agyonverte”. Ásotthalom polgármestere bejelentette: a botrányos rendőrségi közlemény miatt is vizsgálatot követelnek a belügyminisztertől. „Kérdést vet fel az is, miért civil biztonsági őrök vigyáztak a rendre a rendőrség helyett egy többezres rendezvényen, ezért vizsgálatot igényel az is: a helyi rendőrség, illetve a megyei főkapitányság mindent megtett-e az ott lévők biztonsága érdekében.”