Enyhítik a kánikula hatásait

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint ma tovább fokozódik a hőség, a hőhullám a jövő hétig is eltarthat. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a rendkívüli hőség miatt vasárnap déltől országosan életbe léptette a vörös kódot. A kánikula miatt országszerte a lakosság hőérzetét enyhítendő vezettek be intézkedéseket.

Tarlós István főpolgármester utasítására a főváros cégei mindent megtesznek, hogy enyhítsenek a lakosság hőségérzetén – olvasható Szűcs Somlyó Mária kommunikációs igazgató által tegnap kiadott közleményben.

A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. (FKF Zrt.) a hőségriadó ideje alatt húsz mosó célgéppel végzi a budapesti utak locsolását. Nappal a lakótelepek, a sűrűn lakott városrészek útjait, az éjszakai műszakban a főútvonalakat locsolják.

A sínek hűtését csak a BKV megrendelésére végzik az adott vonalakon és időszakban. A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. által üzemeltetett strandok – Palatinus, Paskál, Római, Csillaghegyi, Pünkösdfürdői – a hőségriadó ideje alatt egy órával hosszabban tartanak nyitva.

A budapesti fürdőkben tegnap óta vízautomatákat helyeztek ki, ahol térítésmentesen biztosítják a Csillaghegyi ásványvíz fogyasztását. A Főkert Nonprofit Zrt. a hőségre való tekintettel valamennyi kezelésében lévő ivókút működését intenzíven figyeli. A társaság kezelésébe tartozó zöldterületek öntözésére használt víz ivóvíz minőségű.

Amennyiben a hőség miatt szükségessé válik, a társaság valamennyi munkatársát meg lehet kérni, hogy nyissák ki a csapot, biztosítsanak lehetőséget a parklátogatók, gyerekek felfrissülésére. A parki, köztéri szökőkutakban a fürdés higiéniai okokból továbbra is tilos, ezért kérnek mindenkit, hogy nagy hőség esetén se használják a szökőkutakat fürdőzésre.

A Fővárosi Vízművek Zrt. a rendkívüli hőségre való tekintettel tegnap óta vízosztással enyhíti a hőség hatásait. A hőhullám elmúltáig a fővárosi cég 10–18 óra között a Deák téren várja vízosztó ponttal a fővárosiakat és a Budapestre látogatókat.

A fővároshoz hasonlóan számos vidéki városban rendelt el intézkedést a helyi önkormányzat. Több helyen is tovább vannak nyitva a strandok. A helyi városgazdálkodási vállalatok szinte mindenhol többet és hosszabb szakaszon locsolják a főközlekedési utakat. A közterületeken, kereskedelmi és szórakozóhelyek bejáratánál pedig úgynevezett párakapukat állítottak fel.

Az Emmi által elrendelt vörös kód nyomán különösen a szociális intézményekben dolgozóktól várnak nagyobb odafigyelést. A munkaadóknak a szabadban dolgozókra is fokozottabban oda kell figyelniük: félóránként védőitalt, óránként pedig öt-tíz perces pihenőidőt kell biztosítani nekik. Az utazóknak a MÁV-Start ingyen ásványvizet biztosít a riasz­tás ideje alatt 10 és 17 óra között a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki állomásokon.

A hőség idejére vonatkozó hasznos információkat lehet olvasni a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján, illetve itt megtalálható a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek országos listája is. Az ingyenes ivóvízlelőhelyek listáját a Közkutak.hu oldalon lehet megtalálni. A meteorológiai szolgálat szerint a kánikula akár a jövő hét elejéig kitarthat.

Figyeljünk az állatokra is!

A 30 Celsius-foknál magasabb nappali csúcshőmérséklet idején a rosszul tartott állatok rövid időn belül hőgutát kaphatnak, amely pusztulásukhoz vezet, így a melegben az állatokat is óvni kell, például megfelelő mennyiségű friss ivóvíz biztosításával és árnyékos helyek kialakításával – figyelmeztetnek az Orpheus Állatvédő Egyesület tegnapi közleményében. Az állatvédők szerint érdemes arra is figyelni, hogy lehetőség szerint a naptól felhevült aszfaltot is kerüljék el, hiszen az könnyen égési sérülést okozhat az állat mancsán.