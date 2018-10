Emmi: Az 1956-os forradalom a helytállás és a szívekben örökké élő szabadságvágy szimbóluma

Mi, magyarok, büszkék vagyunk jogállami berendezkedésünkre még akkor is, ha Európából időről-időre megpróbálják annak őszinteségét kétségbe vonni. Minden másnál fontosabbnak tartjuk nehezen visszaszerzett nemzeti függetlenségünket és szuverenitásunkat. Nem engedünk semmilyen zsarolásnak. Jöjjön az brüsszeli bürokraták, vagy a világot a nyitott társadalom internacionalizmusának téveszméjével fertőző dollármilliárdos irányából.

Küzdelmeinkben 1956 hősei köteleznek bennünket arra, hogy kitartsunk. Kitartsunk akkor is, ha hazájukat buzgóságukban egymást túllicitáló – moszkovitából, brüsszelitává átalakult – feljelentőkkel, hazugságokat és rágalmakat tartalmazó jelentésekkel, eljárásokkal kell is időről-időre szembenéznünk – mondta ünnepi beszédében Dr. Latorcai Csaba az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára Gyomaendrődön, az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen.

Hozzátette: bátran merítünk erőt ebből az örökségből ma is, amikor kül-, és belföldön olyanok akarják nekünk értelmezni mi a jogállamiság, akik maguk sem tudják elfogadni a magyar nép közösségének demokratikus választások útján meghozott döntéseit.

A közigazgatási államtitkár Bibó István államminiszter 1956. november 4-én a Parlamentben elhangzott szózatát idézte, miszerint „Magyarország népe elég vérrel adózott, hogy megmutassa a világnak a szabadsághoz és igazsághoz való ragaszkodását.”, arra is rámutatott, hogy míg a szabadságharcainkat a történelem folyamán mindig egyedül kellett megvívnunk, a napjainkban az ország szuverenitásának megőrzéséért és Európa jövőjéért folytatott küzdelmünkben egyre több szövetségesünk van.

A határon túli és a diaszpórában élő magyarság mellett, szélesedik támogatásunk azokkal az országokkal és kormányokkal is, amelyek a szuverenitás és az egymással egyenrangú nemzetek együttműködésével képzelik el Európa jövőjét.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc gyomaendrődi eseményei kapcsán, Dr. Latorcai Csaba megemlékezett a 16 évesen, a karhatalmisták által agyonlőtt Oszlács Béláról és a december 11-12-i gyomai tüntetés hőseiről, akik azért tiltakoztak, mert a pufajkások a forradalom mellett kiálló helyi fiatalokat tartóztattak le.

Helytállásuk és a szívekből kiirthatatlan reményként tovább élő szabadságvágy volt az erő, amely segített a nemzetnek túlélnie a puhának hazudott diktatúra évtizedeit -méltatta a forradalmárokat az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára.