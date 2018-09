Emmi: a fogyatékkal élők a társadalom hasznos tagjai szeretnének lenni

A fogyatékkal élők nem sajnálatra szorulnak, hanem lehetőségeikhez mérten a társadalom aktív és hasznos tagjai szeretnének lenni – mondta Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára a tárca tájékoztatása szerint a fogyatékos embereknek szolgáltatásokat nyújtó szervezeteket tömörítő legnagyobb európai ernyőszervezettel, az EASPD-vel folytatott megbeszélésén.

Az Emmi pénteki közleményében hangsúlyozta: a kormánynak kiemelten fontos, hogy a fogyatékos emberek életminősége javuljon, emberi jogaik ne sérüljenek, és megtalálják a helyüket a társadalomban.

A tájékoztatás szerint Fülöp Attila a megbeszélésen kiemelte, hogy a nagy szociális intézmények lebontása, kiváltása „nem bontás, hanem építkezés”, hiszen a társadalom befogadásának és szolidaritásának fokmérője, a közösségi összetartás egy fontos szimbóluma.

Szólt arról is, hogy a korábbi nézetekkel ellentétben az érintetteknek nem a társadalomtól fizikailag is távol álló, falakkal elzárt intézetekben kellene élniük, hanem a közösségben.

Ez a folyamat nem csupán arról szól, hogy egy nagy intézmény helyett tíz kisebb épül, hanem kölcsönös tanulásról, amelyben a befogadó és a befogadott is formálódik, segítő módon változik – közölte.

Az államtitkár tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Emmi széleskörű párbeszédet indított minden érdekvédelmi és szakmai szervezet bevonásával a program további lépéseiről, amelyben továbbra is számít a European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD) és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. együttműködésére, szerepvállalására.

Luk Zelderloo, az EASPD vezetője a megbeszélésen azt mondta: látja, hogy a kormány mennyire elkötelezett a kiváltással kapcsolatban, és biztosította a jelenlévőket támogatásáról. Hozzátette, hogy a kiváltás nem csupán az épületekről szól, hanem arról, hogy az érintettek aktív társadalmi szerepvállalását segítse.

Emlékezettek rá, hogy a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. és az EASPD képviselői 2018. január 26-án írták alá azt az együttműködési szerződést, amely garantálja a fogyatékos emberek intézményiférőhely-kiváltási programjának minőségét.