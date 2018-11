Emberölés is terheli a futónő támadóját?

Korábban már embert is ölhetett Makai Viktória támadója, akit 25 éves koráig vert az apja – olvasható az ultrafutónő blogbejegyzésében, ahol arról is írt, a támadás időtartama a mentő megérkezéséig 40 perc volt, ebből 10-12 perc volt a fizikai bántalmazás része, amikor H. István agresszióját, majd a szexualitását élte át.

Mint ismert, a futónőt október 13-án támadták meg edzés közben. A kétgyerekes anyát végül a férje mentette meg. – A támadónak kérdéseket tehettem fel, ez stratégiailag jó időhúzás volt, mert úgy éreztem, hogy a figyelme egy részét saját magára irányítom vissza, ami addig sem a libidóját erősítette – fogalmazott Makai Viktória. Hozzátette, az is kiderült, hogy a férfinál fegyver is van, amit viszont nem használt, és bár először azt mondta, tízezer forintért elengedi, végül úgy döntött, csak akkor engedi szabadon, ha kielégíti. A nő állítja: H. István azt is mondta: korábban ölt már embert. Ez azért érdekes, mert a férfi – eddig – büntetlen előéletű volt.

Az elkövetőt a rendőrök a saját házában, a kamrában találták meg.

H. István a kihallgatás során elismerte a támadás tényét és az erőszakos közösülés szándékát, azonban azt állította, nem tudja, miért tette.