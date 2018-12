Elrendelték a nyomozást a Jobbik pénzügyei kapcsán

A Nemzeti Adó-, és Vámhivatal (NAV) nyomozást rendelt el a Jobbik korrupció gyanús pénzügyei miatt – értesült a Magyar Idők. Ismert, az ősz folyamán ketten is feljelentést tettek a botránnyal összefüggésben. Szabó Balázs, volt szekszárdi jobbikos azért fordult a Legfőbb Ügyészséghez, mert tudomására jutott, hogy a Jobbik feltehetően Simicska Lajostól úgy kapott pénzt, hogy azt Szabó Gábor pártigazgató a regionális igazgatókon keresztül juttatta el a tagokhoz, akiknek kisebb összegekben kellett befizetni a pénzeket a Jobbik kasszájába.

Szabó Balázs szerint országos szinten akár százmillió forint is kerülhetett így a Jobbikhoz. Korábban azt is elmondta, több regionális igazgatóval együtt legalább 15-en meg tudják erősíteni állításait, amennyiben tanúként idézik be őket a nyomozás alatt. A közbejelentéseiről ismert Tényi István azután tett bejelentést az ügyészségen, hogy Kisberk Szabolcs, a Jobbikhoz kötődő N1TV volt főszerkesztője a párt médiaalapítványánál tapasztalt milliós feketepénz-forgalomról beszélt. A két feljelentést a Fővárosi Főügyészség, majd feljelentés kiegészítés lefolytatásával bízta meg a NAV-ot.

Az adóhatóságnak egy hónapja volt minderre, ezalatt meghallgatták a két feljelentőt is, a nyomozást pedig az általuk megfogalmazottak alapján rendelték el.

Részletes nyilatkozatot tett a hatóságnak Szabó Balázs

Korábban beszámoltunk róla, hogy meghallgatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tegnap Szabó Balázs volt jobbikost, valamint Tényi István közbejelentőt a párt zavaros pénzügyei ­miatt tett feljelentéseik kapcsán. Lapunk megkeresésére a szekszárdi Jobbik-szervezet volt elnöke elmondta, meghallgatásán az adóhatóság rendelkezésére bocsátotta azoknak a neveit, akiktől további információi vannak a párt pénzügyeiről.