Elítéltet gyanúsítanak a soroksári futónő meggyilkolásával

A 40 éves R. Szilvesztert gyanúsítja a rendőrség, hogy öt éve megtámadta, összeverte, megerőszakolta, majd megfojtotta a 36 éves futónőt Soroksáron. A gyanúsított a gyilkosság után egy hónappal más bűncselekmények miatt került börtönbe, azóta is tölti a büntetését.

A rendőrség az idén negyvenéves, büntetését börtönben töltő R. Szilvesztert gyanúsítja a soroksári futónő 5 évvel ezelőtti meggyilkolásával, közölte Petőfi Attila, a Készenléti Rendőrség Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztály vezetője szombati budapesti sajtótájékoztatóján. A férfit különös kegyetlenséggel, aljas indokból történt emberöléssel gyanúsították meg csütörtökön, tettéért akár életfogytiglani fegyházbüntetést is kiszabhat rá a bíróság.

Petőfi Attila vezérőrnagy felidézte a 36 éves korában meggyilkolt asszony utolsó napját, 2013. szeptember 25-ét. Aznap 16 órakor végzett a munkahelyén, találkozott egy barátjával, majd 18 órakor hazatért és 19:45-kor elindult a szokásos kondícionáló futásra a környékre. Szülése óta heti rendszerességgel két-három alkalommal futott a lakhelyük környékén általában hét és fél kilométert 45 – 50 perc alatt.

Azon a héten hétfőn és kedden is így tett, majd szerdán is futni indult, ám nem tért haza. A család a keresésére indult, több generáció gyalog, autóval, kerékpáron kereste, majd a rendőrséget is értesítették. Egy nyomkövető kutya végül csütörtök hajnali 1 óra 40 perckor találta meg a nő részben lemeztelenített holttestét.

Az áldozatot testszerte bántalmazta támadója, élettel össze nem egyeztethető sérüléseket is okozva neki, majd megerőszakolta a védekezésre képtelenné tett nőt, végül megfojtotta.

A nyomozást a BRFK életvédelmi osztálya kezdte meg, majd négy hónap múlva a kiemelt ügyekkel foglalkozó, Petőfi Attila vezette főosztály vette át az ügyet. A BRFK két olyan nyomozóját is áthelyezték hozzájuk, akik a kezdetektől nyomoztak az ügyben. A főosztály tíz fős életvédelmi osztálya 20 nap híján 5 éve kereste a gyilkost, végül e héten sikerült azonosítani.

Több verziót is megvizsgáltak. Konfliktusforrást kerestek, ami eldurvulhatott az emberölésig. Családi, munkahelyi, házasságon kívüli kapcsolatokat is vizsgáltak, valamint nyomozati szempontból a legrosszabb verzióra is felkészültek, arra, hogy ad hoc gyilkosság történt.

Az áldozat Kardosné Gyurik Krisztina életét feltérképezték az általános iskolától a munkahelyéig, az összes férfit keresték, aki életében megjelenhetett, vagy akár akivel egy liftben utazhatott. Ezeket a nyomokat azonban fokozatosan kizárták, és arra jutottak, hogy vélhetően a területhez kötődik a bűncselekmény, vagyis alkalom szülte a bűnözőt, fogalmazott Petőfi tábornok.

Ez azt jelentette, hogy a gyilkosság helyszínének környékén, 36 hektáros területen élők, vagy ott rendszeresen, vagy alkalomszerűen megjelenők körét kezdték el feltérképezni. A környék állandó és ideiglenes, hajléktalan lakói mellett horgászok, sportolók, alkalmi szexuális együttlétek férfi partnerei, illetve az őket kukkolók, a környék munkásszállásán bejelentve lakók közül a 20 -55 év közötti férfiakat keresték.

Ez mintegy 330 ezer embert jelentett. Közülük 391 főt tanúként hallgattak ki, 1847 DNS-hordozó mintát vettek le, amiből szombatig 1771-et össze is hasonlított a Nemzeti Szakértői és Kutatói Központ az áldozatról rögzített idegen anyagmaradványokból rögzített DNS-sel.

Elszámoltatták az összes nemi erőszak elkövetőjét, ám miután nem jutottak a tettes nyomára, bővítették a kört a gyilkos után. Olyan egyéb bűncselekményt elkövetőket kerestek, akik 20 – 55 év közötti férfiak és kapcsolhatók valamilyen módon a helyszínhez.

Szerdán érkezett a nyomozókhoz a jelzés az intézettől, találtak a börtönben egy férfit, akinek volt kötődése ehhez a területhez, ám a gyilkosság után távozott onnan. A jelenleg 40 éves R. Szilveszter a gyerekkorát a helyszín közelében töltötte, egy szomszédos utcában. Asztalosnak tanult, de alkalmi munkákból tartotta fenn magát, és a telefonján talált adatok alapján a gyilkosságot megelőző két napon is a gyilkosság helyszínének környékén járt.

Lontai Márton, a Nemzeti Szakértői és Kutatói Központ főigazgató-helyettese azt mondta, a férfitől vett DNS, illetve a helyszínen talált biológiai nyomok megegyeznek, a nő testén, illetve a környezetében talált DNS-maradványok minden bizonnyal R. Szilveszterhez tartoznak.

A szakértők szerint 8,6-szor 10 a 21-ken az egyhez az esélye annak, hogy valaki más is hasonló genetikai profillal a helyszínen lehetett. Az igazságügyi szakértők soha nem mondják ki, hogy az azonosság 100 százalékos, az egy a 86 trilliárdhoz valószínűség azonban gyakorlatilag a 100 százalékot jelenti. Nincs a Földön még egy olyan ember, akinek a DNS-e megközelítőleg is azonos volna R. Szilveszterével, és ott lett volna a helyszínen.

R. Szilveszter a rendőrségen megtagadta a vallomástételt, de panaszt nem emelt. Amíg a kirendelt védőre várakoztak, a nyomozókkal folytatott „spontán beszélgetés” során arra hivatkozott, hogy abban az időben a környéken kerékpározott, és amikor meglátta, hogy egy férfi bántalmaz egy nőt, akkor beavatkozott, megütötte a férfit, ő maga is megsérült – így maradhatott a helyszínen az ő DNS-e -, aztán elbiciklizett. Azt nem tudja, mi történt azután a nővel. Petőfi Attila szerint ez a bizonyítékok alapján cáfolható. A gyanúsított öt éve készülhetett arra a szerepre, hogy elmesélje a más férfi által bántalmazott nő történetét, fogalmazott a vezérőrnagy.

R. Szilvesztert 2013 október 23-án Siófokon állították elő vagyon elleni bűncselekmény miatt, a rendőrség beszámolója szerint volt nála olyan kötél, ami hasonló volt a fojtáshoz használthoz, sátor és túléléshez használható tárgyak is voltak nála. Azért állították elő, mert tucatnyi víkendházat feltört és azokban húzta meg magát. R.-t elítélték és azóta is börtönben van, 2020-ig a jogerős büntetését tölti. Mivel a jogszabályok alapján akkor még nem vettek a fogvatartottaktól automatikusan DNS-mintát, így R. Szilveszteré sem volt a rendszerben.

A rendőrség a gyilkosságra kiírt nyomravezetői díjat visszavonta.