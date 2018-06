Életfogytiglant kértek a Teréz körúti robbantóra

A nyári bírósági szünet után születhet meg az ítélet a büntetőperben

Ügyészi perbeszéddel folytatódott a Teréz körúti robbantással vádolt P. László tárgyalása tegnap a Fővárosi Törvényszéken. Kovacsics Gábor életfogytiglani börtönbüntetés kiszabását kérte a bíróságtól.

„Tudom, hogy ritkán szab ki a bíróság életfogytig tartó szabadságvesztést, de most azt gondolom, nincs más lehetőség: ezért indítványozom, hogy a bíróság a vádlottat ítélje fegyházban végrehajtandó, életfogytig tartó szabadságvesztésre azzal, hogy a feltételes szabadságra bocsátásának legkorábbi időpontja 40 év – fogalmazott hétfőn Kovacsics Gábor ügyészi perbeszédében a Fővárosi Törvényszéken. Mint mondta, amíg az enyhítő körülmények listája igen rövid, addig a súlyosító körülményeket hosszan lehet sorolni.

– A vádlott a beismerő vallomása során – amelyet később visszavont – sem tanúsított megbánást, sőt közönnyel beszélt, nevetgélt, és csak a lélekvándorlásról akart nyilatkozni, vagy lefeküdt aludni a tárgyalásokon. De tovább súlyosítja a helyzetet az elvetemült magatartás, a közbiztonság veszélyeztetése és az is, hogy ép elmével követett el ilyen bűncselekményt – mondta az ügyész, hangsúlyozva: P. László ölni akart, a sértettek élete pedig a merő véletlennek köszönhető.

– A beismerő vallomásakor P. László úgy fogalmazott, hogy „nem úgy robbant, mint szokott, a hangja nagyobb volt, de nem rombolt akkorát, mint amekkorára számítottam”. Tisztelt bíróság, mégis mekkorára számított? – kérdezte az ügyész.

Az első vádirati pont szerint P. László 2016. szeptember 24-én késő este a Teréz körúton egy általa készített és működésbe hozott pokolgéppel életveszélyesen megsebesítette a két arra haladó rendőrjárőrt. A második vádirati pont pedig a robbantás után megírt és el nem küldött levélről szól, amelyet a vádlottól lefoglalt laptopon találtak meg a nyomozók. Ebben P. László kilátásba helyezte, hogy további robbantásokat követ el, ha a Belügyminisztérium nem fizet ki egymillió eurót.

– A robbanásról szóló videón az elkövető és a robbanószerkezet hatása is jól látható: hosszasan feltérképezte a helyszínt, majd egy boltban vásárolt, és miközben a rendőröket és a megfelelő pillanatot várja, megvacsorázik. A robbanás után viszont átlép a járőrökön, rájuk néz, majd elmegy. Ugyanakkor senki sem látta P. Lászlót – folytatta a perbeszédét Kovacsics Gábor. Az ügyész szerint viszont nem a vádlottat nem látták, hanem jóformán senkit sem láttak.

– A nyomozati anyagból és a bíróságon meghallgatott tanúk mind úgy fogalmaztak, hogy óriási riadalom volt, és bár hallották a robbanást és az üvegek csörgését, a riasztót, a tejszerű füst miatt semmit sem láttak.

– Volt, aki arról számolt be, hogy a földön fekvő sérülteket sem látta a tejszerű füst miatt – idézte fel. Szerinte P. László az egyik hibát ott követte el, hogy nem számolt az aznap játszott Ferencváros–Újpest mérkőzéssel, és az azt biztosító jelentős rendőri erőkkel, akik gyorsan a helyszínre érkeztek. Kovacsics Gábor leszögezte: a helyszínen talált DNS-maradványok és a vádlott otthonában talált tárgyak is egyértelműen azt bizonyítják, hogy P. László követte el a merényletet. A vádlott számítógépén és a telefonján is találtak bizonyítékokat, például egy olyan fotót, amelyen szemébe húzott sapkával pózol.

A tárgyalás augusztus 29-én folytatódik, hogy a vádlott új védője, Jován László – a mintegy 18 ezer oldalnyi nyomozati iratot, a több száz órányi videófelvételt és az eddigi tárgyalások anyagát megismerve – fel tudjon készülni a védőbeszédre.