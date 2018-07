Elemző: kevéssé valószínű a Jobbik pénzügyi okból való megszűnése

Farkas Örs elemző szerint a Jobbik pénzügyi okból történő megszűnése kevéssé valószínű, de a szakadás még komoly problémákat okozhat a pártnak.

A szakértő az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában kitért arra is, hogy a Jobbik működését a közeljövőben „erősen” befolyásolhatja, hogy egy gazdasági vállalkozó, Simicska Lajos is kihátrált a párt mögül. Egyes hírek szerint még az országot is elhagyhatja az üzletember – tette hozzá.

Farkas Örs ugyanakkor megjegyezte: a Jobbikot terhelő tartozás nem kicsi, de a parlamenti pártok azért bőven kapnak költségvetési forrást, így a frakción keresztül kivédhető az átmeneti időszak.

Ezzel együtt a pártszakadás is komoly támogatásvesztést okozhat a pártnak: napról napra érkeznek információk, hogy mely alapszervezet, illetve megye lép ki a Jobbikból, hogy a Toroczkai László és Dúró Dóra nevével fémjelzett Mi Hazánk Mozgalomhoz csatlakozzanak – jegyezte meg Farkas Örs.