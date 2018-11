Együttműködés Komlóska és egy divattervező között

Termékeik és szolgáltatásaik kölcsönös népszerűsítésére stratégiai megállapodást írt alá ma délután Budapesten a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Komlóska nevében Köteles László polgármester és Herczeg Zoltán divattervező. A kezdeményezés célja, hogy példamutató jelleggel felhívják a figyelmet a kiváló hazai termékekre, illetve szolgáltatásokra és azok tudatos kiválasztására. A kezdeményezők meggyőződése, hogy a magyar termelők és fogyasztók széles körű összefogása jelentősen javíthatja a belső fogyasztást, ezáltal a helyi termelők megélhetési esélyeit. Szerintük a városi és a falusi emberek békés összefogása egy gazdasági felemelkedés alapja lehet, éppen ezért abban bíznak, hogy a kezdeményezéshez más hazai önkormányzatok és vállalkozások is csatlakoznak majd.

Köteles László a Magyar Időknek elmondta: nagyon fontos, hogy az emberek ismerjék meg a körülöttük levő termelőket, lehetőségeket, és egymást támogassák azzal, hogy a helyit, a környékbelit, a hazait választják. Azt tartaná jónak, ha a nagyáruházakban hozzá lehetne jutni ezekhez a termékekhez. – Komlóskán és a környéken sem tudunk mindent megtermelni, de vannak nagyon fontos helyben készült termékeink (többek között szörpök, mézek, lekvárok, natúr levek vagy éppen kézzel készült ékszerek) és szolgáltatásaink, amelyek a webáruházunkban elérhetőek. A legsikeresebb termékünk a mobiltelefon-flottánk, amelynek már ezer tagja van. Ám mivel úgy tartjuk, hogy nemcsak enni és inni kell, hanem ruházkodni is, ezért a kezdeményezésünkhöz megtaláltuk partnerként Herczeg Zoltán divattervezőt, aki most a fővárosban dolgozik, de Zemplénből származik – fogalmazott a polgármester. Kezdésként Herczeg Zoltán tervezi majd a komlóskai népdalkörösök ruháját, de akár az önkormányzat dolgozóinak öltözékét is a divattervező álmodhatja majd meg.

Herczeg Zoltán az együttműködés kapcsán arról beszélt, hogy azért mondott igent a felkérésre, mert szerinte az összefogásuk erőt sugároz és értéket teremt, amihez érdemes csatlakozni. Úgy véli, ezzel nem valami ellen foglalnak állást, hanem valami mellett. – Nagyszerű dolog, ha egy önkormányzat hazai vállalkozóval működik együtt, és a helyit részesíti előnyben. Így itt marad a pénz, ami megsokszorozódik, és közben az együttműködés közösséget is teremt. Jó lenne, ha ez a program országosan is elterjedne – hangsúlyozta.