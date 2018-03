Egyre több támogatást kapnak a kistelepüléseken működő patikák

A kormány célja is, hogy ahol csak lehet, helyben létesüljön gyógyszertár

A korábbiaknál is több pénzzel, hétszázmillió forint helyett már több mint egymilliárddal támogatja a kormány a vidéki kispatikákat annak érdekében, hogy a lehető legtöbb településen elérhető legyen gyógyszertár.

Bár a vidéki kistelepülések jelentős hányadában van közforgalmú gyógyszertár – számuk most nagyjából 660 körüli –, csaknem ugyanennyi helyen úgynevezett fiókgyógyszertárat üzemeltet valamelyik környékbeli patika, mert annyira kicsi az adott településen a forgalom, hogy egyszerűen nem éri meg ilyen üzletet nyitni.

Végül van mintegy 250 település, ahol a lélekszám miatt a fiókgyógyszertár működtetése sem gazdaságos, ezeken a helyeken a háziorvosok által kezelt kézi gyógyszertárakból adják ki a betegeknek a szükséges orvosságokat.

Az alacsony lakosságszám miatt a kistelepülések patikái csak jóval szerényebb bevételre tudnak szert tenni, ezért mindenképpen szükség van olyan anyagi segítségre, ami némiképp ellensúlyozza a hátrányos helyzetüket. A Magyar Gyógyszerészi Kamara kezdeményezésére immár évek óta központi forrásból támogatja a kormány a kispatikákat annak érdekében, hogy a lehető legtöbb településen helyben elérhető legyen gyógyszertár.

Mint azt Hankó Zoltán, a kamara elnöke a Magyar Időknek elmondta: az úgynevezett működési célú támogatásban jelenleg körülbelül összesen kilencszáz közforgalmú és fiókpatika részesül. Azok a közforgalmú gyógyszertárak kaphatnak ilyen támogatást, amelyek egy településen egyedül végeznek ellátást, és legalább heti negyven órában nyitva tartanak.

Feltétel még, hogy az előző fél évben a közfinanszírozott gyógyszerforgalmazásból származó árréstömegük ne haladja meg a nyolcmillió forintot. A működési célú támogatás éves összege eddig évi hétszázmillió forint volt, ám ezt a kormány idén ötven százalékkal 1,05 milliárd forintra növelte. Ezzel együtt a duplájára, a korábbi harmincezer forintról hatvanezer forintra nőtt a fiókgyógyszertárak havonkénti támogatása is.

A kis vidéki gyógyszertárak kamatmentes támogatáselőleget is igényelhetnek: ennek összege az idén is 1,2 milliárd forint. – Emellett az úgynevezett generikus helyettesítésért fizetendő díj – amelynek összege idén 3,6 milliárdról 4,1 milliárdra emelkedett – és egy másik gyógyszertár-támogatási forma, a szolgáltatási díj esetén is előnyben részesülnek a kis forgalmú gyógyszertárak – mondta Hankó Zoltán.

Szavai szerint a patikaalap tavaly megújított szabályozása is számol a vidéki gyógyszerellátással, hiszen azon keresztül a gyógyszerészek legszélesebb köre veheti igénybe az államilag támogatott hitelt, ha adott településen egyedüliként működő közforgalmú gyógyszertárat kívánnak jelenlegi tulajdonosától megvásárolni.

Ezzel együtt a helyzet nem egyszerű, ismerte el a kamarai elnök, aki szerint ezért alapvető fontosságú, hogy a jövőben is megtartsák, sőt lehetőség szerint fejlesszék, bővítsék a jelenlegi támogatási rendszereket. Emellett a vidékfejlesztési programokon belül segítsék például ezen gyógyszertárak felújítását, az adott településen vagy a környező kisvárosokban dolgozni szándékozó fiatal gyógyszerészeket a patikavásárlásban és a letelepedésben.