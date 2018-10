Egyre több szerepet vállal magára a megerősített magyar haderő

Magyarország támogatja a NATO bővítését, Ukrajna esetében azonban elvárja a kormány a magyarellenes támadások azonnali leállítását. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Jens Stoltenberg NATO-főtitkárt a Magyar Honvédség fejlesztéséről, a védelmi kiadások folyamatos növeléséről tájékoztatta.

– A magyar haderő fejlesztése érdekében Magyarország saját gyártókapa­citás kiépítésére tett lépéseket, eszközbeszerzésekről szóló jelentős szerződések aláírása előtt áll NATO-tagországokkal, amelyek nyomán a honvédelmi költségvetésen belül a fejlesztésekre szánt húszszázalékos arány már a jövő évben teljesíthető lesz – jelentette ki Szijjártó Péter Brüsszelben tegnap.

A külgazdasági és külügyminiszter Jens Stoltenberggel, a NATO főtitkárával folytatott megbeszélését követő sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a GDP-hez viszonyított kétszázalékos védelmi költségvetési arányt a már korábban vállalt 2024-es határidő előtt el fogja érni Magyarország. A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy Magyarország kész növelni szerepvállalását a NATO-missziókban.

– Hamarosan közös munkacsoport jön létre, amely sorra veszi, hogy a NATO-nak hol vannak hiányzó, feltöltésre váró kapacitásai a nemzetközi misszióiban – mondta Szijjártó Péter. Hozzátette, Magyarország a koszovói NATO-misszió harmadik legnagyobb hozzájárulója, Afganisztánban hamarosan száz fölé emeli a katonák számát, Irakban pedig jelen van az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni koalíció­ban. A külgazdasági és külügyminiszter azt is hangsúlyozta, Magyarország továbbra is bővítéspárti ország, véleménye szerint a Nyugat-Balkán stabilitása pedig alapvető biztonságpolitikai kérdés.

– Magyarország támogatja Macedónia NATO-tagságának mielőbbi megadását, és támogatja azt is, hogy Bosznia, valamint Georgia számára a szövetség aktivizálja a tagsági akciótervet – közölte Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott: hazánk elfogadhatatlannak tartja, hogy Ukrajnában egy NATO-tagország állampolgárságával rendelkező embereket listázzanak, velük szemben titkosszolgálati módszerekkel nyomozásokat folytassanak.

– A NATO felé igyekvő ország részéről elfogadhatatlanok a magyar kisebbség ellen irányuló, közelmúltban tapasztalt cselekedetek és az, hogy Kijev nem lépett azonnal ezekben az ügyekben – szögezte le Szijjártó Péter. Mint elmondta, a főtitkárt arról is tájékoztatta, hogy az ukrán elnöki hivatal és a parlament honlapján még tegnap délután is megtalálható volt az az aláírásgyűjtő petíció, amely a kárpátaljai magyarok deportálására hívott fel. – Nyilvánvaló, hogy ezen körülmények közepette nem tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy NATO–Ukrajna bizottsági ülés legyen a következő külügyminiszteri találkozó során – közölte.

Fegyveresek ellentételezése

A rendvédelmi dolgozók és a katonák túlórapénzeinek átmeneti megtartására nyújt be önálló indítványt az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága – jelentette be Kósa Lajos, a testület fideszes elnöke tegnap. A törvényjavaslat szerint az átmeneti szabályozás határidejét 2022 végéig meghosszabbítanák. A javaslat elfogadása esetén a rendvédelmi dolgozók és a katonák továbbra is választhatnának, hogy túlóráik ellentételezéséért szabadnapot vagy pénzt kérnek. Az ülés elején Kósa Lajos arról is tájékoztatta a testületet, hogy Kövér László házelnöknél kezdeményezte a bizottság LMP-s alelnökének nemzetbiztonsági felülvizsgálatát amiatt, hogy Demeter Márta nem nyilvános adatokat tett közzé.