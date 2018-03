Egyre több nagycsaládos és gyerek jut el a balatoni Erzsébet-táborokba

Júniusig tíz hétvégén összesen ezer család üdülhet a családi Erzsébet-táborokban a Balatonnál. A családok évében megszervezett ingyenes táborok két-három napos kikapcsolódási lehetőséget jelentenek hétvégenként a gyermekeknek, szüleiknek, nagyszüleiknek, nyáron pedig megkezdődik a hosszabb turnusú táboroztatás.

A márciustól júniusig tartó balatoni családi táborokat az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány szervezi kormányzati támogatással, együttműködve a Nagycsaládosok Országos Egyesületével, az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvánnyal, a Katolikus Karitásszal, a Református és a Máltai Szeretetszolgálattal.

A családokat minden hétvégén színes programok várják: mesterségbemutató, gyermekfoglalkoztató, babaszínház, játszóház ugrálóvárral és óriáscsúszdával, kézműves-, illetve sportfoglalkozások, köztük falmászás, íjászat, valamint filmvetítés, koncertek és táncház. Március közepén a táborban a legkisebb gyermek csak néhány hónapos, a legidősebb nagyszülő 76 éves volt, és ott tartózkodott többek között egy nyolcgyermekes család is, akik hét gyermekükkel üdültek Zánkán.

Az Erzsébet-programról szóló törvény kimondja, hogy azt nem nyereségszerzésből hozták létre, hanem azért, hogy támogassa a gyermekeket, a nagycsaládosokat, valamint a fogyatékossággal élőket és a nyugdíjasokat. A program része az Erzsébet-táborok működtetése.

Tavaly nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a kormány a zánkai és a fonyódligeti Erzsébet-táborhelyek felújításával kapcsolatos beruházásokat. A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint 2017-ben egymilliárd forintot költöttek a fejlesztésekre, ez az összeg idén 8,55 milliárd, míg 2019-ben mintegy 16,5 milliárd lesz.

Fonyódligeten új épületeket is felhúznak, és megújulnak a közösségi terek, valamint újjáalakítják a parkokat, Zánkán pedig az Erzsébet-tábor minden lakóépülete megújul, és új közösségi terek jönnek létre. Fejlesztik a sportcsarnokot, a színháztermet, az éttermet és a konyhát is, és felújítják a táborhoz tartozó kikötőt is.

A kormány 2012-től támogatja az Erzsébet-táborokat, azóta több mint négyszázezer gyereknek biztosítottak olcsó és tartalmas kikapcsolódást. Tavalyelőtt minden korábbinál több – majdnem 90 ezer – gyermek vett részt az Erzsébet-táborokban. Ez a szám 2017-ben már elérte a százezret, s az idén a felújításoknak köszönhetően még több, évente akár 180 ezer gyermek üdülhet a Balatonnál.