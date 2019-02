Egyre több külföldi hallgató folytatja tanulmányait magyar egyetemeken

Öt esztendő alatt másfélszer annyi külhoni diák választotta hazánkat

– Öt év alatt több mint másfélszeresére nőtt a Magyarországon tanuló külföldi egyetemisták aránya, ami azt is jelzi, hogy egyre jobb a magyar egyetemek nemzetközi megítélése – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériu­mának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence az MTI-nek nyilatkozva azt hangsúlyozta: a felsőoktatás megerősítése miatt a kormány az elmúlt években növelte az egyetemek és főiskolák költségvetési támogatását, ami 2010-ről 2019-re több mint 46 százalékkal emelkedett. A politikus ismertetése szerint az Oktatási Hivatal adatai alapján 2012 és 2017 között 7-ről 12 százalékra nőtt a külföldiek aránya a teljes hallgatói létszámon belül.

Az Eurostat vizsgálata alapján a magyar egyetemekre járó külföldi hallgatók 64 százaléka Európából, 23 százaléka Ázsiából, 7 százaléka pedig Afrikából érkezik. Országok szerinti bontásban az látható, hogy Magyarországra legtöbben Németországból jönnek, a második helyen Szlovákia áll, majd Románia, Szerbia és Kína következik.

Rétvári Bence szerint ezek alapján egyértelmű, hogy nemcsak a szomszédos országok fiataljai, hanem a világ minden tájáról érkeznek az országba. – Ez is fontos visszaigazolása annak, hogy a magyar diplomák nemzetközi értéke kiemelkedő, s azok versenyképességét több nemzetközi rangsor mutatja – fogalmazott az államtitkár. Az Academic Ranking of World Universities listája szerint 2018-ban a legjobb ezer közé öt magyar egyetem került be, a Times Higher Education idei rangsora alapján hét magyar egyetem szerepel a világ legjobb ezer felsőoktatási intézménye között, a Quacquarelli Symonds ­2019-es felsőoktatási világrangsorára pedig hat hazai intézmény került fel.

Az államtitkár arra is kitért, hogy az állami fenntartású felsőoktatási intézményekben az oktatói, kutatói és tanári munkakörben foglalkoztatottaknál mintegy huszonhét százalékos béremelés volt, 2020-ig pedig negyven százalékkal, 119 000 forintról 166 600-re emelkedik a hallgatói normatíva. – Radikálisan nő az állami ösztöndíjas PhD-hallgatók száma is, ugyanis 2019 szeptemberétől 53 százalékkal többen, ezerháromszáz helyett kétezer diák tanulhat állami ösztöndíjasként doktori szinten Magyarországon – hívta fel a figyelmet Rétvári Bence.