Egykori rendőr áldozata lett az inárcsi nő

Tartozásai miatt ment az inárcsi családsegítő hivatalba szerdán az a férfi, aki magából kikelve berontott egy késsel, majd odament az ügyintézőhöz és nyakon szúrta. A 42 éves nő súlyos sérüléseket szerzett, a helyszínen elvérzett.

Sajtóértesülések szerint a négy gyermeket nevelő 61 éves gyanúsítottnak hiteltartozásai voltak, az árverezés alatt lévő otthonát hamarosan el kell hagynia, és legkisebb, beteg kislányát is elvehetik. A férfi korábban rendőrként dolgozott, majd feleségével együtt külföldre mentek; két évvel ezelőtt költöztek ismét haza. Jelenleg biztonsági őrként dolgozott egy hipermarketben, az utóbbi időben viszont a fizetése nem fedezte a családja kiadásait és a korábban felhalmozott adósságokat.

A Ripost úgy tudja, a férfi már kedden is járt a hivatalban, ám akkor nem volt ügyfélfogadás, ezért azt mondták neki, hogy másnap reggel menjen vissza, akkor már V.-T. Andrea is bent lesz. Az áldozat három gyermek édesanyja volt; legidősebb lánya a közösségi oldalán azt írta, hogy az anyja félt, mert verbálisan bántották, ennek ellenére így is bement dolgozni, ahol mindig szeretettel és türelemmel próbált meg mindenkinek megoldást találni.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást az ügyben, Cs. Attilát őrizetbe vették.