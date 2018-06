Egyházi kitüntetéssel ismerték el Tarlós István városvezetői munkáját

Erdő Péter bíboros, prímás, érsek adta át Tarlós István főpolgármesternek a Szent Adalbert-díjat, az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye kitüntetését szentmise keretében tegnap az óbudai Szent Péter és Pál-templomban. – Tarlós István városvezetői munkája a hitélet szempontjából is jelentős, hiszen sokat tesz a templomok és egyházi intézmények fejlesztéséért és fenntartásáért – hangsúlyozta méltatásában Kelemen Imre érseki irodaigazgató-helyettes.

Mint mondta, a városvezető nem a politikai divat követését, hanem az erkölcsi normákon, hitének megélésén alapuló katolikus keresztény életet tekinti legfőbb céljának. Arról is szólt, hogy Tarlós Istvánnak köszönhetően a főváros költségvetésében mindig jut rész az egyházi és hitéleti tevékenységek támogatására. Ismertetése szerint több budapesti katolikus templom és intézmény – például a Szent István-bazilika és a Mátyás-templom – is részesül műemlékvédelmi, rekonstrukciós, fenntartási támogatásban.

Tarlós István III. kerületi polgármesterként többedmagával alapította meg a Szent Péter és Pál Katolikus Általános Iskolát és biztosította az intézménynek otthont adó épületet – folytatta Kelemen, aki arról is szólt, hogy Tarlós támogatta a Szent Péter és Pál-templom és a főplébánia épületeinek teljes rekonstrukcióját, a berendezések javítását, cseréjét és a templom jelenleg folyó szigetelési munkálatait, ráadásul még a plébániai közösség életében is részt vesz.

Az érseki irodaigazgató-helyettes kiemelte azt is, hogy a főpolgármester szívén viseli az elhagyatottak, a betegek, a hajléktalanok ügyét, fejlesztve az őket ellátó intézményeket. Hozzátette, mindez nemcsak szakmai rátermettségét, hanem keresztény emberi hozzáállását is jelzi. A szentmisén részt vett mások mellett Varga Mihály pénzügyminiszter és Bús Balázs (Fidesz–KDNP) III. kerületi polgármester is.

A Szent Adalbert-díjat Paskai László bíboros, esztergom–budapesti érsek alapította 2001-ben. Az elismerést azok kaphatják meg, akik segítették a főegyházmegye valamely szervezetének munkáját, céljainak megvalósítását, hozzájárultak a keresztény értékek gyarapításához.