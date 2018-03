Egyedülálló beruházás a dél-budai szuperkórház

Projektcég alakul a Dél-budai Centrumkórház beruházásának lebonyolítására, az erről szóló előterjesztés hamarosan a kormány elé kerül – jelentette be Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár. Simicskó István honvédelmi miniszter, a térség ország­gyűlési képviselője azt mondta: a szuperkórház felépítése Újbuda életében is mérföldkő, amely egyben azt mutatja, hogy a kormány az ország biztonságán túl olyan fontos értékek mentén kötelezte el magát, mint az egészség megőrzése és helyreállítása.

Csaknem negyven éve nem volt zöldmezős kórházberuházás a fővárosban, a tervezett Dél-budai Centrumkórházhoz (DBC) hasonló nagyságrendű intézményfejlesztés pedig legalább száz éve nem történt Magyarországon – közölte az egészségügyért felelős államtitkár tegnap a Szent Imre-kórházban tartott sajtótájékoztatón.

Mint ismeretes, ez az intézmény adja majd a leendő újbudai szuperkórház szakmai bázisát. Ónodi-Szűcs Zoltán emlékeztetett: a magyar kormány úgy döntött, hogy a következő nyolc-tíz évben több mint hétszázmilliárd forintot fordít a főváros és Pest megye egészségügyi rendszerének megújítására. Erre azért van szükség, mert az előző uniós ciklusban ugyan ötszázmilliárd forintból megújult a vidék egészségügye, ennek hatását azonban a Budapesten és az agglomerációban élők nem érzékelték. Az államtitkár jelezte: hamarosan a kormány elé kerül az az előterjesztés, amely felhatalmazást ad a beruházás lebonyolításáért felelős projektcég megalapítására.

A Dobogó nevű városrészben megvalósuló beruházás Újbuda életében is mérföldkő – erről már a térség ország­gyűlési képviselője, Simicskó István beszélt. Úgy fogalmazott: ez a legnagyobb kórházfejlesztési program is azt mutatja, hogy a kormány az ország biztonságán túl olyan fontos értékek mentén kötelezte el magát, mint az egészség megőrzése és helyreállítása.

Az összesen 1200 ágyas szuperkórház – mint mondta – egy kiemelt sürgősségi és egy gyermek-egészségügyi centrummal is rendelkező intézmény lesz. Ez utóbbi különösen fontos, mert jelenleg a gyermekosztályok nagy része a pesti oldalon található. A kórház megközelíthetőségét segíti majd az új Galvani híd, a Kelenföldi-pályaudvar fejlesztése, az intézmény nemcsak az autópályákról, de például autóbusszal is elérhető lesz. A város szélén épül meg ugyan a kórház, de egy modern intézmény lesz, amely nemcsak az Újbudán és az agglomerációban, hanem a Budapesten élők egészségügyi ellátását is szolgálja.

A Szent Imre-kórház főigazgatója, egyben a beruházás miniszterelnöki biztosa, Bedros Róbert aláhúzta: a szuperkórház kifejezés nem valamiféle VIP-ellátást jelent, hanem 1,2 millió ember korszerű kórházi ellátását. Az intézmény a tervek szerint mindenben megfelel majd a XXI. század orvosszakmai követelményeinek. A kórházhoz két helikopterleszálló is tartozik majd, és a saját mentőállomása is lesz. Ahogy saját nővérszállója, bölcsődéje és óvodája is. Bedros Róbert korábban lapunknak azt is elmondta: a Dél-budai Centrumkórházban a tervek szerint dön­tően egyágyas kórtermeket alakítanak ki. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy ez hatékony eszköz a kórházi fertőzések visszaszorításában, de az ilyen elhelyezéssel az eleséses kórházi balesetek száma is csökken.

A kórház – tette most hozzá – egyfajta egészségplázaként is funkcionál majd, ahol lesz többek között gyógyszertár, posta, éttermek, fodrászat. A miniszterelnöki biztos elmondta: a Dél-budai Centrumkórházra a hetekben írják ki a tervpályázatot, és az intézmény a tervek szerint négy és fél, öt év múlva megnyithatja kapuit.