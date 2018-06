Egy hónapos lesz a Pride és lesz istentisztelet is

A Budapest Pride történetében először egy teljes hónapon át, június 8-tól július 8-ig tart majd a Budapest Pride Fesztivál, közel száz „kulturális programmal” és az „eseményt záró felvonulással.”

„Merj nagyot álmodni!” – szól az idei szlogen, jelezve a fesztivál programkínálatának növekedését is, de az üzenet ennél többet hordoz magában – írják honlapjukon.

A szervezők kiemelik: azért sikerülhetett a korábbi egy hetes fesztivált egy hónaposra kibővíteni, mert az LMBTQ (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer) közösség, és a több, mint félszáz civil szervezet összefogással, lelkesedéssel, önkéntesen szervezi meg a programokat, és együtt tesznek az álmaik megvalósulásáért.

Talán nem meglepő, hogy a támogatók között a Soros-hadsereg zászlóshajójaként emlegetett Amnesty International is ott szerepel, mivel az esemény szervezője, a Szivárvány Artemisszió Alapítvány is Soros pénzből tartja fenn magát és próbálja érzékenyíteni a magyar társadalmat a nemi identitások nélküli világ elfogadására és megélésére.

A fesztivál különlegességének számít, hogy a „keresztények a melegekért ” csoport már ökumenikus istentiszteletre is várja a homoszexuális, transzgender és nemi identitás nélküli embereket. Az egy hónapos fesztivál programjai pedig vidéki városokban is várja az érdeklődő fiatalokat, sőt, családi napot is szerveznek.