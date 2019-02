Egy hónapon belül dönthetnek a Közlekedési Múzeum épületéről

Egy hónapon belül eredményt hirdetnek a Közlekedési Múzeum új épületének tervezésére kiírt nemzetközi pályázaton. Az Északi Járműjavító területén felépülő új múzeumi központ legkorábban öt év múlva nyithatja meg kapuit. A tervpályázattól függetlenül egy új, az 1-es villamosra is átszállási lehetőséget biztosító vasúti megálló is kiépülhet.

– Február első hetében összeül a nemzetközi zsűri, hogy értékelje a beérkezett pályaműveket, egy hónapon belül pedig mindannyian láthatjuk, milyen lesz a jövő Közlekedési Múzeumának épülete – közölte Vitézy Dávid főigazgató nemrég a Kossuth Múzeumhajón. A HajóHíd Est közönsége megtudhatta: a múzeum leendő helyszínének, az egykori Északi Járműjavító átépítésére 13 pályamű érkezett. A 2017-ben született kormányhatározat alapján elindított pályázat kapcsán elhangzott: a múzeum fő helyszíne, a Dízelcsarnok Kőbányai úti szekciója biztosan megmarad eredeti formájában.

A héthektáros területen önálló helyet kap az új műszaki és közlekedési könyvtár és a múzeum archív dokumentumgyűjteménye. Vitézy Dávid azt is bejelentette, hogy a tervpályázaton túl a múzeum a MÁV-val összefogva dolgozik azon, hogy a terület fővonali vasúti bekötése fennmaradhasson. Fürjes Balázs kormánybiztos és Mosóczi László államtitkár támogatásával nemrég megindult az ide tervezett új vasúti megálló tervezése is. Várhatóan napi nyolcezer ember szállna át itt a keleti elővárosok felől az 1-es villamosra. – Ennek pénztára és váróterme az Északi Járműjavító szélén található, műemlékileg védett Törekvés Művelődési Központ tömbjébe vagy környékére kerülhet – jelentette be a főigazgató.

Vitézy Dávid az új múzeumi központ megvalósítása kapcsán úgy kalkulált, hogy a végleges tervek elkészítése két évet vehet igénybe, amelyet a 2-2,5 évig tartó építkezés követ majd; hozzávetőlegesen öt év múlva reális az új intézmény megnyitása. A főigazgató ígérete szerint az építkezés megindulása előtt lesz lehetőség a bejárásra, sőt, ha a körülmények engedik, szeretnének egy pop-up kiállítást és programokat is megvalósítani az egykori Északi Járműjavítóban.

Az új kiállítás tematikája kapcsán a főigazgató úgy fogalmazott: Magyarország közlekedésének történetén vezet majd végig a reformkortól napjain­kig, jövőbe mutató módon, világos társadalmi mondanivalókkal.

Bár gyűjteményeinek többsége raktárban pihen, a múzeum jelenleg is aktív szakmai tevékenységet folytat. Az elmúlt bő két évben nyolc Ikarus autóbuszt szereztek meg. Már zajlik az 1973-as „faros” Ikarus felújítása, és hamarosan indul a Szegedről vásárolt bengáli villamosé is. A közelmúlt közlekedésének felidézését szolgálja a Dacia 1300, a Polski Fiat és az egykor Magyarországon forgalomba hozott Renault 16 begyűjtése. A tagintézményeket is fejlesztik: az Elektrotechnikai Múzeumban nemrég zárult egy kisebb felújítás, és dolgoznak azon is, miként lehetne élő, a környékbeliek számára is vonzó helyszínné tenni a Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjteményt.

Vitézy Dávid szerint a Légiközlekedési Kulturális Központtal közösen működtetett ferihegyi Aeroparkban lenne jó helye a korábban a Petőfi Csarnokban működő történeti kiállítás tárgyainak is, ez azonban a jövő fejlesztési projektjei közé tartozik. Emellett a múzeum munkatársai dolgoznak a Városliget Zrt. kivitelezésében megújuló, az egykori Közlekedési Múzeumnak is helyet adó, a háború előtti formájában rekonstruálandó Pfaff-pavilon kiállításának programján, amely a magyar innováció történetét mutatja majd be.

A Közlekedési Múzeum megújításának szándéka az ország utóbbi száz évének legnagyobb kulturális beruházásával, a Liget Budapest projekttel indult. A koncepció kidolgozásának folyamán azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a Városligetben nem fér el egy korszerű közlekedési gyűjtemény. A 2016 elején megbízott Vitézy Dávid főigazgató vezetésével megindult az új helyszín keresése. A legjobb alternatívának az egykori Északi Járműjavító területe bizonyult, amely már több mint egy évtizede üresen áll.