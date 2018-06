Egy évet kapott Jakubinyi

Most azért ítélték el, mert le akarta járatni a belügyminisztert külföldön

Lassan felgöngyölíti a magyar igaz­ságszolgáltatás Jakubinyi Róbert zűrös ügyeit. Az alapítványi botrányból ismert férfit kedden egy év letöltendő szabadságvesztésre ítélte a Budai Központi Kerületi Bíróság vesztegetés bűntette miatt. Az elsőfokú ítélet szerint a titkosszolgálati kapcsolatokkal bíró vádlott külföldön akarta lejáratni Pintér Sándor belügyminisztert. Adócsalás, sikkasztás és csempészet is van még a rovásán.

Újabb ítélettel gyarapodott Jakubinyi Róbert bűnügyi lajstroma, miután kedden egy év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Budai Központi Kerületi Bíróság (BKKB). Az elsőfokú ítélet szerint bűnös bírósági eljárásban elkövetett vesztegetés bűntettében, amit egyebek mellett okiratok is bizonyítanak. Az Egymásért – Egy-másért Alapítvány botrányának egyik fő alakja a vád szerint arra próbálta rábírni Tanyi György védőjét, hogy az ügyvéd vegye rá védencét: szökjön meg a házi őrizetéből, vegye le a nyomkövetőt a lábáról.

Ezután Pintér Sándorral kapcsolatos állítólagos dokumentumokat vigyen ki külföldre azért, hogy a sajtóban lejárassa a belügyminisztert. Az időközben Lakatos Csaba hajtó elleni merénylet miatt 11 év fegyházat kapott Tanyi és védője provokációtól tartva azonnal feljelentést tett. Jakubinyi tagadta a vádakat, szerinte az ügyvédnő valamit félreérthetett a találkozójukon. Hozzátette: az igaz, hogy szívesen látott volna a jelenlegi belügyminisztert lejárató iratokat, mondta is, hogy ha Tanyiéknak van ilyen, tudna rá vevőt szerezni.

A férfit már a nyolcvanas években elítélték egy, a titkosszolgálatokhoz is kötődő betörőbanda orgazdájaként. Ez a banda volt a kriminalisták szerint a magyarországi szervezett bűnözés melegágya, a társaságot a Presztízs fedőnevű akcióban számolták fel. A tagok közül sokan – mint például az Energol Rt. volt vezetői – bukkantak fel a kilencvenes években az olajbűnözésben.

A titkosszolgálati kapcsolatok a rendszerváltást követően is működtek, hiszen Jakubinyi Róbertet tavaly október 19-én első fokon négy évre ítélte a Kaposvári Törvényszék katonai tanácsa Galambos Lajos, a Gyurcsány-kormány polgári elhárításának volt főigazgatója és Gyarmati György, a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) volt osztályvezetője megvesztegetése miatt. Galambost ezért, valamint államtitoksértésért ötéves szabadságvesztéssel, továbbá 150 millió forint vagyonelkobzással sújtották, Gyarmati vesztegetésért három évet kapott, és százmillió forint vagyonelkobzásra ítélték. A minősített, tehát titkos ügyről sajtóhírek szerint annyi tudható, hogy az a botrányos Egymásért, Egy-másért Alapítványhoz kapcsolódik.

A PestiSrácok.hu írta meg: az egykori közhasznú szervezet a legmagasabb rangú titkosszolgák kifizetőhelyeként működhetett évekig. Az ötlet Jakubinyi Róbert fejében fogant meg, de az alapítvánnyal összefüggő hálózat nem működhetett volna a polgári elhárítás akkori vezetőinek jóváhagyása és a nagypolitika tudta nélkül. Jakubinyi szolgálataiért cserébe – úgy tudni – azt kérte a titkosszolgálati vezetőktől, hogy simítsák el a büntetőügyeit, s ebben az NBH vezetői állítólag partnerek voltak.

Jakubinyit adócsalással, sikkasztással, csempészéssel vádolják a harmadik, még zajló ügyében. A vád szerint társaival együtt 2005 augusztusa­ és 2007 februárja között 59 esetben a belföldi forgalomba bocsátott ázsiai importáruk után nem fizették meg a közterheket, több mint egymilliárd forinttal rövidítve meg a költségvetést. Jakubinyit azzal is vádolják, hogy az ő utasítására az alapítvány házipénztárából csaknem egymilliárd forintot vettek ki, ám a pénzt nem az alapítvány, hanem a saját céljaira fordította. A per részben zárt ajtók mögött folyik, mivel szóba kerül a titkosszolgálati vezetőkkel való kapcsolat és megvesztegetésük is.