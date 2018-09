Echo-mérleg: a Sargentini-jelentés csak ijesztgetés

Az ECHO TV Echo-mérleg című műsorában ezúttal Szabó Anett beszélgetett elemző vendégekkel a Sargentini-jelentésről. Kovács István az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója jogászként értékelte a jelentést és annak következményeit. Berzi Gergely a Századvég Alapítvány külügyi igazgatója szerint ez az egész puszta ijesztgetés.

A műsorvezető kérdésére Kovács István elmondta szerinti is szoros szavazás várható a Sargentini-jelentéssel kapcsolatban. Látni kell, hogy magának a szavazásnak még ha össze is jönne a minősített többség, akkor sem lenne azonnali jogi következménye. Nem kell attól rettegni, hogy már a héten felfüggesztik Magyarország szavazati jogát, ugyanakkor láthatjuk, hogy ez a politikai boszorkányüldözés, ez a rágalomhadjárat, ami 2011 óta zajlik Magyarország ellen most újabb fejezetéhez érkezett.

Az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója tisztába tette a jogi kérdéséket is.

Berzi Gergely elmondta a Századvég is szoros szavazásra számít, azonban attól tartanak ez a jelentés át fog menni az Európai Parlamenten.

Hozzátette, az eljárás jogi része érdekes, a szándék sem az mögötte, hogy egyszer kifusson a szankciókig, ez csupán ijesztgetés. Ez nem egy jogi dokumentum, jó esetben is egy politikai vádiratnak nevezhető gyűjtés, ami ráadásul nem is friss, hanem az elmúlt nyolc év összes olyan ügyét veszi elő, ami egyébként már lezárult. Az egész mögött egyrészt a bevándorlás, az Európai Unió jövője és a jövő évi EP-választás áll.

A teljes beszélgetés megtekinthető az ECHO televízió internetes oldalán.