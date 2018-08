Drasztikus változásra vár Szeged

Változás kell a csongrádi megyeszékhelyen, mert a város hosszú idő óta lejtmenetben van – fogalmazott a Hangolóban a Fidesz szegedi elnöke, országgyűlési képviselője. B. Nagy László szerint azért hoznak létre egy szakértői csoportot a város ismert tudósaiból, művészeiből, sportolóiból, hogy őszre kidolgozzanak egy városfejlesztési tervet, amiről aztán egy helyi népszavazás során kikérik a szegediek véleményét. A visszajelzések alapján állítanak össze egy olyan programot, mellyel elindulnak az önkormányzati választáson.

B. Nagy László tájékoztatása szerint addigra választják ki azt a személyt is, akit a Fidesz polgármester-jelöltként indít. Szerinte a várost “fel kell ébreszteni Csipkerózsika álmából”. Botka László polgármester és a képviselőtestület a politikus szerint mostanra elfáradt. B. Nagy László beszélt arról is, hogy Szegednek geopolitikai szerepe is lenne, de nincsenek termelőberuházások és így nincsenek iparűzési adó bevételek sem. A kormány támogatná a fejlesztéseket, de Botka László sem a kormány tagjaival, sem a vállalkozói, befektetői körrel nem tárgyal már hosszú idő óta.