Dönthetnek a Jobbik elleni feljelentésről

A feljelentés elbírálása érdekében a Fővárosi Főügyészséghez került Szabó Balázs feljelentése, amelyet a párton belüli korrupciógyanús pénzmozgások miatt tett ismeretlen tettes ellen a szekszárdi volt jobbikos. Mirkóczki Ádám tegnap a Jobbik első úgynevezett rágalominfóján a pártot érintő, feketepénzekről szóló állításokra úgy reagált: nem tudja, hogy voltak-e ilyenek, de az Állami Számvevőszék korábbi ellenőrzései mindent rendben találtak az N1TV támogatásával kapcsolatban.

A Fővárosi Főügyészséghez került Szabó Balázsnak, a szekszárdi Jobbik volt tagjának a párton belüli gyanús pénzmozgások miatt tett feljelentése – tudta meg a Magyar Idők.

Fazekas Géza, a Legfőbb Ügyészség szóvivője lapunk megkeresésére közölte: a hatóság a feljelentés elbírálása érdekében továbbította a Szabó által személyesen benyújtott dokumentumokat. A hatóság feltehetően a jövő hét elejére dönt arról, hogy elrendeli-e a nyomozást.

Ismeretes, hogy az elmúlt napokban több, a Jobbikhoz korábban kötődő személy is azt állította: ismeretlen eredetű pénzek kerültek a pártvezetéstől a választókerületekhez, valamint a Jobbikhoz köthető N1TV-hez.

Először Szabó Balázs volt szekszárdi elnök beszélt arról, hogy nejlonzacskókban érkeztek a pénzek a Jobbik regionális igazgatóinak. Szabó Balázs állítása szerint az ő régiójában 8-10 millió forint került ilyen módon a párthoz, ami országos viszonylatban elérheti a 90 millió forintot is.

A minap Kisberk Szabolcs, az N1TV volt főszerkesztője beszélt nyíltan arról, hogy a párt ismeretlen eredetű készpénzt folyatott át a médiumon. Kisberk az Echo TV Informátor című műsorában úgy fogalmazott: az N1TV esetében ez úgy működött, hogy rá voltak kényszerítve arra, hogy jelentős készpénzforgalom legyen, aminek az eredetét nem magyarázták meg, de azért nagyjából mindenki sejtette, honnan származik.

Hozzátette: a tavaly szep­tember és idén április közötti időszakban több millió forint feketepénz érkezett az N1TV-hez a Jobbik pártalapítványán keresztül, a csatorna ugyanis a Kiegyensúlyozott Médiáért Alapítvány tulajdona.

Mirkóczki Ádám, a Jobbik kommunikációs igazgatója úgy reagált az elsősorban kormánypárti médiumoknak meghirdetett rágalominfón a Jobbikot érintő feketepénzekről – vagyis olyan illegális pénzmozgásokról, amelyeket nem szoktak a könyvelésben feltüntetni –, hogy a videócsatornát működtető Kiegyensúlyozott Médiáért Alapítvány évek óta a Jobbik pártalapítványától, pályázati úton kapja bevételeinek 95 százalékát; ezt a mechanizmust könyvvizsgáló mellett az Állami Számvevőszék (ÁSZ) is vizsgálta és rendben találta.

Arra a felvetésre, miszerint a Kisberk által megjelölt időszakra vonatkozóan a párt vagy a pártalapítvány gazdasági működését az ÁSZ még nem ellenőrizte, a szóvivő azt mondta: számvevőszéki nem, de könyvvizsgálói ellenőrzés volt.

A képviselő Szabó Gábor pártigazgatóra hivatkozva hozzátette: az N1TV finanszírozása nem változott az elmúlt évekhez képest, és az ÁSZ ezen a téren soha nem talált hibát.

– Hogy ezek megtörténtek-e [a feketepénzek kifizetése], nem tudom, de ha Kisberk Szabolcs szerint bűncselekmény történt, miért maradt augusztusig a tévénél? – tette fel a kérdést a szóvivő, aki a sajtótájékoztató elején még azt mondta: „Amit Kisberk Szabolcs állít […], semmiképpen nem felel meg a valóságnak; nem voltak feketepénzek, most sincsenek ott feketepénzek.”

Lapunk megkeresésére az ÁSZ azt közölte: a Jobbik gazdálkodásával kapcsolatos sajtóhírekkel összefüggésben jelenleg nem rendelkeznek konkrét ellenőrzési tapasztalatokkal, azok ugyanakkor nem cáfolják a korábbi megállapításaikat.

Válaszukban felidézték: a 2015–16-os évre vonatkozó vizsgálatakor a párt nem biztosította a számvevőszéki ellenőrzést, 2017 első fél évé­ben pedig összesen 331,66 millió forint értékben tiltott vagyoni hozzájárulást fogadott el. Hangsúlyozták: a tiltott támogatások elfogadása korrupciós veszélyt jelent és törvényi előírásokba ütközik.

Középvezetők is távoznak

A Jobbik három országgyűlési képviselőjének kilépése után Sipos László, a párt külügyi kabinetjének alelnöke, valamint Jámbor Márk regionális igazgató is úgy döntött, hogy elhagyja a Jobbikot. Sipos azután döntött így, hogy a tagságnak írt levelében a párt elnökségének azonnali lemondását kérte, továbbá egy vizsgálóbizottság felállítását is szorgalmazta, amely a jelenlegi vezetés elszámoltatása mellett a Jobbik parlamenti frakciójának és alapítványának pénzügyeit is vizsgálná. A politikus az InfoRádióban úgy fogalmazott: nem kapott választ a levelére, ezért úgy érzi, hogy el kell hagynia a Jobbikot. A politikus arra a kérdésre nem válaszolt, hogy belép-e a Jobbikból kivált és nemrég párttá alakult Mi Hazánk Mozgalomba. Mint mondta, el kell gondolkodnia azon, hogy a közéletben folytatja-e a munkát. Jámbor Márk közösségi oldalán a pártban az utóbbi időszakban végbement botrányos és vállalhatatlan folyamatokkal magyarázta döntését. „Továbbra is olyan közéletben hiszek, ahol az elvégzett munka, és nem a kiosztott csomagok hozzák a sikert, legyen ez önkormányzati vagy országgyűlési választás” – írta. Jámbor Márk volt egyébként az a személy, akinek a Facebook-oldalára kikerült Volner János ominózus levele. A Jobbik, miután Volnert kizárta a frakcióból, Jámbort visszahívta regionális igazgatói tisztségéből, mondván: ezzel károkat okozott a jobbikos közösségnek és nagy örömöt a fideszes propagandagépezetnek.