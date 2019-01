Dömötör Csaba: Ahmed H. ügye egy szimbólum

Hova vezetne, ha minden elítélt bűnöző pert indítana azért, mert a jó hírnevét bárki megsértette? – így reagált Dömötör Csaba arra, hogy a terrorcselekményért elítélt Ahmed H. pert folytat a magyar állam ellen, jó hírnév megsértése miatt. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az ECHO TV Napi aktuális című műsorában úgy fogalmazott: a kormány nem viccelt akkor, amikor óriásplakátokra is kiírta: hogyha valaki Magyarországra jön, annak be kell tartania a törvényeket.

Dömötör Csaba elmondta: a magyar hatóságok ki fogják toloncolni Ahmed H.-t, ehhez azonban szükség van arra, hogy valaki be is fogadja. A kormány a ciprusi hatóságokkal veszi fel a kapcsolatot, mert Ahmed H.-nak Cipruson volt ingatlanja, autója és még hajója is.

Hozzátette: A Sargentini–jelentésben úgy hivatkoztak Ahmed H. ügyére, mint egy ártatlan bevándorlóra, aki csak a családját szerette volna egyesíteni, egy szóval nem említették, hogy kövekkel támadt a rendőrökre, amely Európában bárhol bűncselekménynek minősülne. Strasbourgban még tüntetés is volt, ahol hangosan követelték Ahmed H. szabadon bocsátását.

Dömötör Csaba kiemelte: Ahmed H. pert is folytat a magyar kormány ellen, azt állítja hogy a kormány megsértette a jó hírnevét. Mint mondta: akkor sértette meg a saját jó hírnevét, amikor bűncselekményt követett el. Emellett tudatában volt annak amit tesz, hiszen maga az elkövető is megerősítette, hogy amit tett, az a hazájában, Szíriában is bűncselekménynek minősül.

A politikus kitért a Nemzeti Konzultáció eredményeire is. Szerinte a várakozás mindig az, hogy alakuljanak ki egyetértési pontok, ilyen szempontból fontos eredmény a mostani. Mint mondta: jól látszik, hogy alapelvekben is egyetértés van. Ilyen az az alapelv, hogy nem bevándorlásra van szükség, hanem a gyermeket nevelő családok támogatására, vagy hogy a munkavégzéshez kell kötni a családtámogatásokat, és abban is egyetértés van, hogy tovább kell bővíteni a családtámogatási rendszert.

A teljes beszélgetés megtekinthető az ECHO TV weboldalán.