Dömötör Csaba: A kormány a jövőben is harcolni fog a migránsbiznisz ellen

A kormány a jövőben is küzdeni fog a migránsbiznisz ellen – jelentett ki Dömötör Csaba az ECHO TV Napi aktuális című műsorában annak kapcsán, hogy a pénteki első fokú ítélet értelmében a Fővárosi Törvényszék elutasította Ahmed H. a magyar állammal szembeni nyolcmilliós követelését. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára már magát az eljárást is abszurdnak nevezte. Mint mondta: jól néznénk ki, ha minden bűnöző, beperelné a magyar államot vagy a bíróságot jó hírnév megsértése miatt.

Elutasította az Ahmed H. által a Miniszterelnöki Kabinetiroda ellen személyiségi jogi jogsértés miatt benyújtott keresetet a Fővárosi Törvényszék pénteki elsőfokú, nem jogerős ítéletében. mint ismert, a szír Ahmed H. 2015-ben a röszkei határátkelőnél próbált bejutni Magyarországra és eközben kővel dobálta a magyar rendőröket. Ezért egy másik eljárásban terrorizmus vádjával a bíróság jogerősen öt év fegyházra ítélte és tíz évre kiutasította az országból. Jelenleg idegenrendészeti őrizetben a kitoloncolására vár. A férfi 2017-ben szerepelt a nemzeti konzultációs kérdőíven úgy, mint aki kővel dobálta a rendőröket, és ezért elítélték. Emiatt indított személyiségi jogi pert a Miniszterelnöki Kabinetiroda ellen, és jó hírnevének megsértése címén 8 millió forint sérelemdíjat követelt. Ebben a perben hirdetett elsőfokú, nem jogerős ítéletet pénteken a Fővárosi Törvényszék. Ahmed H. az ítélethirdetésen nem vett részt.

A pénteki döntés azt jelenti, nem állja meg a helyét Ahmed H. követelése – reagált Dömötör Csaba.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára abszurdnak nevezte, hogy Ahmed H. – aki maga sem vitatta a rendőrök megdobálását, amely bűncselekménynek számít minden országban – nyolcmillió forintot akart érvényesíteni a magyar állammal és az adófizetőkel szemben. Ez a migránsbiznisz egyik válfaja az embercsempészet mellett – jelentette ki az államtitkár. Dömötör Csaba közölte: nem ez volt az első eset, hogy feljelentették Magyarországot a bevándorlók miatt, hogy így próbáljanak pénzhez jutni.

Pár éve két bangladesi férfi miatt marasztalták el hazánkat, mondván, hogy nem voltak elég jók a viszonyok a tranzitzónában. A beadványban még az is szerepelt, hogy nem volt internet. Több millió forintos kártérítést kellett fizetni, miközben a két bevándorló eltűnt. A Helsinki Bizottság pedig perköltség címén több millió forintot kapott – fejtette ki. A kormány a jövőben is küzdeni fog az ilyen típusú migránsbiznisz ellen – szögezte le.

Nem a magyar kormány sértette meg Ahmed H. jó hírnevét, hanem saját maga azzal, hogy bűncselekményt követett el. Jól néznénk ki, ha minden bűnöző, beperelné a magyar államot vagy a bíróságot jó hírnév megsértése miatt – fogalmazott. Magyarországnak az az érdeke, hogy ilyen bűncselekményt elkövető bevándorlók ne legyenek az országban.

Nem árult zsákbamacskát a kormány, plakátokon szerepelt, hogy aki Magyarországra jön, annak be kell tartania a törvényeket – emlékeztetett. Velkovics Vilmos kérdésére jelezte: a magyar hatóságok azon dolgoznak, hogy legyen olyan ország, amelyik befogadja. Hozzátette: ha cinikus akarna lenni, akkor megkérné azt a tucatnyi strasbourgi képviselőt, aki kiállt Ahmed H. mellett, hogy járjon közben az érdekében a saját országánál, hogy fogadja őt be. Sőt akár össze is dobhatnák neki a nyolcmilliót, mert az nem helyes, hogy a magyar adófizetőkkel akarják kifizettetni.

