Dömötör Csaba: A baloldal a megmaradt elveit dobja kukába

Akik bármilyen falevélrezdülésre menetet szerveztek, petíciót írtak alá, tiltakoztak, mert Magyarországon nácizmus meg antiszemitizmus van, azok most hallgatnak, sőt még védik is a Jobbikot.

„Olyan mintha már nem is a szekrényből, hanem egy konténerből esnének ki a csontvázak” – utalt a Jobbik körül kialakult közelmúltbeli botrányokra Dömötör Csaba. A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára a Hír TV Magyarország élőben című műsorában arról beszélt, hogy az a baloldal, amely Gyöngyösi Márton listázós felszólalása után nagygyűlést szervezett, most védi a Jobbikot. Nagy mosdatás zajlik a Jobbik és Sneider Tamás körül – mondta Dömötör Csaba, a Hír TV Magyarország élőben című műsorában.

A Jobbik elnökének esküvőjén készült felvételeket a Hír TV hozta nyilvánosságra. A videón Sneider Tamás feleségének náci karlendítése látható. „Voltam sok esküvőn, sok családi videót láttam, de egyiken sem láttam ilyen karlendítéseket” – tette hozzá a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára.

Dömötör szerint a Jobbiknál súlyos identitászavart lehet felfedezni, „a múltban elkövetett tettekért azonban mindenkinek vállalnia kell a felelősséget" A Jobbik körüli sorozatos botrányokra reagálva azt mondta: olyan mintha már nem is a szekrényből hanem egy konténerből esnének ki ezek a csontvázak. „Összevissza beszélnek az egészről, a nemzetközi sajtóban az egésznek mintha nem lenne nyoma. De ami ennél súlyosabb, azok, akik bármilyen falevélrezdülésre menetet szerveztek, petíciót írtak alá, tiltakoztak, mert Magyarországon nácizmus meg antiszemitizmus van, azok most hallgatnak, sőt még védik is a Jobbikot. Ha maradtak elvei a baloldalnak, most azokat dobják kukába" – fogalmazott.