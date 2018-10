Dísznövénykutatással bővítette profilját az agrárkutatási központ

Új profillal bővült a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) Gyümölcstermesztési Kutatóintézete, amely a továbbiakban Gyümölcs- és Dísznövénytermesztő Kutatóintézetként folytatja tudományos munkáját – közölte a NAIK az MTI-vel.

A NAIK álláspontja szerint az ország klimatikus jellemzőinek köszönhetően és a kutatóközpont bővítésével reális esélye van a díszkertészet piac növekedése mellett annak is, hogy Magyarország a térségben a dísznövénytermesztés legfontosabb szereplője legyen. A díszkertészet ágazat éves szinten 120 milliárd forinttal járul hozzá a nemzetgazdaság eredményességéhez és nagyjából 25 ezer család megélhetését biztosítja.

A magyar vállalkozások igényeinek megfelelő, magas szintű tudományos munka működtetése érdekében a NAIK együttműködési megállapodást kötött a Magyar Díszkertészek Szövetségével – közölték.

Kiemelték, hogy az intézet számára az erős kutatási alapok adottak, hiszen a NAIK kezében van Európa egyik legszebb és legnagyobb rózsakertje, mintegy 1200 rózsafajtával, közel 3 hektáron. Az intézet jelenleg 170 hektáron folytat a dísznövénykutatást és gyümölcskutatást. Dísznövényből jelenleg 140 saját nemesítésű fajta, illetve fajtajelölt áll rendelkezésre, a klímaváltozásra tekintettel pedig új fajtákat is nemesítenek, emellett vetőmagot is termesztenek.

Hangsúlyozták, a dísznövénykutatásokban a jövőben is meg kell majd jelennie a termesztéshez kapcsolódó technológiai kutatásoknak, az öntözési és tápanyag-visszapótlási vizsgálatoknak, a városi zöldfelületek fenntartását megalapozó szakmai munkának, valamint a nemesítési és szaporítóanyag előállításnak is.

A NAIK jelenleg éves szinten mintegy 5 milliárd forintból gazdálkodik, ebből 3 milliárd forint származik nemzeti költségvetésből, a fennmaradó összeg – részben hazai és nemzetközi pályázatból, továbbá értékesítésből és szolgáltatásból származik.

A NAIK Gyümölcs- és Dísznövénytermesztő Kutatóintézete értékesíthet saját hatáskörben is, továbbá a Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. gazdasági társaság is a NAIK intézményhálózathoz tartozik, ezen felül az export tevékenység bővítésében a jövőben hatványozottan számítanak a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. tevékenységére is.