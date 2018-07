Diplomáciai sikerek hónapja

Menczer Tamás: Mindenkinek megadjuk a tiszteletet, de el is várjuk azt

A világ vezetői odafigyelnek hazánkra és az Orbán Viktor vezette kabinetre, ez részben a „merjünk kicsik lenni” politikával történő szakításnak tudható be – közölte Menczer Tamás egy tegnapi sajtóeseményen annak kapcsán, hogy a miniszterelnök néhány hét leforgása alatt találkozott a világ legfontosabb vezetőivel, köztük a német kancellárral és az orosz elnökkel.

– Orbán Viktor miniszterelnök a világ legfontosabb vezetőivel találkozott az elmúlt hetekben, így diplomáciai rekordhónapon van túl – közölte Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára tegnapi sajtótájékoztatóján.

A politikus emlékeztetett: a kormányfő néhány hét leforgása alatt tárgyalt a német kancellárral, a kínai és az izraeli miniszterelnökkel, az orosz és a török elnökkel, valamint telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel is, akivel a NATO-csúcs keretében néhány mondatot személyesen is váltott.

– Mindez az jelenti, hogy a világ vezetői odafigyelnek a magyar miniszterelnökre, egy olyan közép-európai kormányfőnek tekintik, akinek a véleményét fontos és érdemes is meghallgatni – értékelt Menczer Tamás. Hozzátette: bár politikai ellenfelei azzal bírálják a kormányt, hogy Magyarország diplomáciailag elszigetelt, ezek a találkozók jól mutatják, hogy ez alaptalan butaság, ennek éppen az ellenkezője igaz.

– Az Orbán-kormány szakított a magyar ellenzéket jellemző „merjünk kicsik lenni” politikával, ehelyett a magyar külpolitika ma úgy lép fel, ahogyan az egy ezeréves államisággal rendelkező ország esetében elvárható. Mindenkinek megadjuk a tiszteletet, de el is várjuk azt – fejtette ki Menczer Tamás.

A kabinet elismertségére további okként említette az államtitkár, hogy a kormány mindig fellépett a magyar érdekek védelmében, nem kereste a konfliktusokat, de soha nem is ugrott el azok elől. Szavai szerint a világ vezetői emellett azért is figyelnek oda Magyarországra, mert az Orbán-kormány jó válaszokat adott a nemzetközi kihívásokra. Hozzátette: Orbán Viktor volt az első miniszterelnök Európában, aki felismerte az illegális bevándorlás veszélyeit, és hazánk képes volt saját erejéből megvédeni magát.

Az államtitkár kitért arra is: a diplomáciai sikerek nem választhatók el a miniszterelnök személyétől, aki harminc éve dolgozik a magyar emberekért, hol kormányon, hol ellenzékben, és ez a folytonosság, következetesség is elismerést vált ki a nemzetközi színtéren. – A magyar külpolitika iránya nem fog változni a jövőben sem, továbbra is mindent megtesznek a magyar érdekek védelmében, akár biztonsági, akár gazdasági kérdésekről van szó.

Egy erős nemzetállamokra épülő Európai Unióban vagyunk érdekeltek, és abban, hogy pragmatikus és egymás tiszteletén alapuló kapcsolataink legyenek a keleti és déli partne­reinkkel – hangsúlyozta Menczer Tamás.