Diáksegítség a kárpátaljai magyaroknak

A vizsgák mellett a nehéz helyzetben lévő nemzettestvéreink megsegítése is fontos az ELTE-n tanulók számára. A jogi kar egyik diákszervezete, a JÖSZ (Joghallgatók Önképző Szervezete) másodjára szervez jótékonysági gyűjtést a kárpátaljai magyarok számára.

Teleki Lóránt, a JÖSZ képviselője tegnap lapunk kérdésére elmondta: a lehangoló anyagi helyzet mellett az egyre erősödő ukrán nacionalizmus miatt is szükség van a kárpátaljai magyarok támogatására. A diákszervezet képviselője hozzátette, minden segítségnek örülnek, főképp tartós élelmiszert, ruhákat és tisztálkodási eszközöket várnak. A karácsony közeledtével játék- és tanszerfelajánlásokat is szívesen fogadnak, ezzel is gondolva a gyerekekre és a diákokra.

– A nemzettársi szolidaritást nem lehet elég hamar elkezdeni. Mi is beleképzeljük magunkat a kárpátaljai fiatalok helyzetébe, ezért is honfitársi kötelezettségünknek tekintjük a segítségnyújtást. Ennyivel tartozunk a magyar identitást őrző kárpátaljaiaknak. Idővel szeretnénk felvenni a kapcsolatot a nehéz sorsban lévő fiatalokkal, hogy velük közösséget építsünk és megtudjuk, hogyan élik meg ők az ukrán helyzetet. Mindaddig szeretnénk ilyen jellegű gyűjtéseket szervezni, ameddig nem rendeződik teljes mértékben a kárpátaljaiak helyzete – fogalmazott Teleki Lóránt.

Az adományokat november 18-ig lehet leadni az ELTE Jogi Karán, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán.