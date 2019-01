Demeter Szilárd: A cél a Petőfi Irodalmi Múzeum adósságának ledolgozása volt

Demeter Szilárdot bízták meg a Petőfi Irodalmi Múzeum ideiglenes főigazgatói tisztségének ellátásával. Az ECHO TV Napi aktuális című műsorában elmondta, az elmúlt két hétben megpróbálta ledolgozni azt a tartozást, amelyet elődjétől örökölt.

Demeter Szilárd két hete vette át a Múzeum irányítását, ami alatt azt tapasztalta: van egy összetartó és lelkes munkaközösség, akik már több éve a magyar irodalmi örökség megőrzésén munkálkodnak.

Kitért arra is, hogy eléggé szűkösek a források, a bérfejlesztés most már elodázhatatlan, illetve örökölt egy jelentős adósságot is, amit megpróbáltak ledolgozni ebben az elmúlt tíz munkanapban. A célom az volt, hogy a 2019-et -0-ban kezdjük – emelte ki.