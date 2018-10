Demeter Márta kirepítette magát a politikából

Lehet más a repülőn. Az Orbán-fóbiás Demeter Márta, vele együtt pedig a komplett baloldali fake news-gyár nagyot koppant. Az ECHO TV Troll című műsorában Kacsoh Dániel, a Magyar Hírlap lapszerkesztője, Pindroch Tamás, a Figyelő munkatársa és Szarvas Szilveszter, a PestiSrácok főszerkesztő-helyettese rámutatott, akár be is lehetne perelni az ellenzéki képviselőnőt, hiszen megsértette a kétéves Orbán Flóra, valamint a miniszterelnök tinédzserkorú gyermeke, a szintén Orbán Flóra névre hallgató lány személyiségi jogait. Hozzátették: Demeter Mártát és az egész LMP-t minősíti, hogy nem kért bocsánatot ezért a szörnyen kínos esetért, vélhetőn ezt nem is fogja megtenni, ahogy azt sem, hogy távozzon a közéletből pedig az LMP honvédelmi „szakpolitikusa” kiírta magát a politikából.

Az LMP-s Demeter Márta azután fordult írásbeli kérdésekkel a honvédelmi és a belügyminiszterhez, hogy egy iratbetekintés során megtudta, egy Ciprusról indult katonai repülőn utazott egy olyan utas is, akiről a neve alapján azt gondolta, a miniszterelnök lánya. Ez a hír a sajtóban több helyen is megjelent, a balliberális média azonnal nekiesett Orbán Viktor kormányfő családjának.

Szarvas Szilveszter, a PestiSrácok főszerkesztő-helyettese, úgy fogalmazott, az egész ügyért az „Orbán nevű pszichés betegség” a felelős, mert szegény Márta egy repülő utaslistáján meglátott egy Orbán nevű embert, azonnal megvadult tőle, majd megvadította az Azonnali nevű pártsajtót, az pedig a teljes baloldali és ellenzéki médiát.

Miután kiderült az igazság, hogy egy óriási fake newsról van szó, Demeter Márta a Facebook-oldalán reagált azt hangoztatva, hogy „hisztizik az egész Fidesz-média és a lakájpropaganda”. A képviselő elkövetett egy politikai hibát, azok pedig, aki ezt lehozták nem ellenőrizték, hogy ez a történet mennyire igaz, vagy mennyire állja meg a helyét.

Demeter Mártának is utána kellett volna ennek néznie, az nem úgy van, hogy bekattan az, hogy Orbán. Hány Orbán van ebben az országban? Nem egyedüli név ez – közölte Pindroch Tamás a Figyelő munkatársa.

Szarvas Szilveszter szerint a legfelháborítóbb, hogy Demeter Márta Kecskeméten 30 évre titkosított iratokba tekinthetett bele. A baloldali médiumok pedig felbuzdulva, öles címeket adva hozták le az álhírt, majd később – mutatott rá a PestiSrácok főszerkesztő-helyettese – nem töröltek egyetlen cikket sem és nem tettek közzé helyreigazítást.

Pindroch Tamás, szerint szomorú dolog, hogy ilyen buta politikus, mint Demeter Márta az LMP társelnöke akar lenni. Az újságíró rámutatott, mind a két Orbán család akár a bírósághoz is fordulhatna a lányuk személyiségi jogainak a megsértése miatt.

M. Dobos Marianne műsorvezető azon felvetésére, Demeter miért ragaszkodik a miniszterek írásbeli válaszára, Kacsoh Dániel, a Magyar Hírlap lapszerkesztője úgy vélekedett, a politikus csak időt akar nyerni.

Pár napot pörög még a neve, aztán megbukik – tette hozzá.

A teljes beszélgetést IDE KATTINTVA tekinthetik meg.