Demeter Márta a brüsszeli mézes bödönre hajt

A cél szentesíti az eszközt.

Néhány nappal ezelőtt Demeter Márta, az LMP női társelnöke benyújtotta pályázatát az LMP európai parlamenti képviselő-jelöltségére – értesült a hvg.hu.

Ezek szerint az ellenzék „napraforgó” dívája, aki nagy utat járt be az MSZP-től az LMP női társelnöki posztjáig, nem véletlenül volt ennyire aktív az utóbbi hónapokban. A mindenáron való középpontba kerülést hajszoló helyezkedésnek lehettek részei Demeter Márta látványos színpadi szereplései (Parlament, „fehér sapkás” tüntetés…) és gigantikus baklövése az „Orbán Flóra-ügy” is, amely miatt a NATO parlamenti közgyűléséből is kitették a szűrét.

A vágyak és a valóság viszont itt sem jár kéz a kézben. A legutóbbi EP választáson az LMP 1, azaz egy darab mandátumot szerzett, tehát az idei választáson nagy lehet a tolongás a ballib zöld pártban a vágyálmaikban szereplő esetlegesen bejutó, zsíros állást biztosító listavezető pozícióért.

Többen menekülnének is az LMP-ből Sargentini asszony szoknyája mellé, tovább „zöldülni” és természetesen jó liberálisként támadni saját hazájukat.

A tények viszont azt mutatják, hogy távolabbról figyelve sem túl sikeres az LMP törtetése, hiszen a Politico január eleji mandátumbecslése szerint az ellenzéki párt már mindössze nulla mandátumra tarthat igényt, vagyis nem tudná megtartani az öt évvel ezelőtt megszerzett egyetlen EP-mandátumát sem.

A képviselő asszony az eddigi kudarcaihoz hasonlóan a becslések eredményét is úgy rázta le magáról, mint kutya vizet, hiszen mindössze egy cél lebeg a szeme előtt a brüsszeli mézes bödön csalogató látványa és ezért ezután sem fog visszariadni attól, hogy nemtelen eszközökkel támadja a kormányt, a kormányfőt vagy annak családját.

Mert a cél, mint tudjuk szentesíti az eszközt.