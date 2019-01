Deák Dániel: 2018-ra beérett a Szijjártó Péter fémjelezte külpolitika

Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter lett az Év embere a Figyelőnél. Deák Dániel, a Figyelő főmunkatársa az ECHO TV Jó reggelt! című műsorában elmondta: ha visszagondolunk 2018-ra, számos olyan külpolitikai fordulat és esemény volt, amelynek köszönhetően Magyarország mozgástere jelentősen növekedett.

Minden évben nézik azt, hogy a politikai, gazdasági életből kik azok a szereplők, akik meghatározták az adott évet és olyan teljesítményt tettek le az asztalra, melynek köszönhetően kiérdemli az Év embere díjat.

Tavaly Matolcsy Györgyöt választottuk, akkor a gazdaságpolitikai szempontok domináltak, most viszont 2018-ban azt láttuk, hogy az a magyar külpolitikai fordulat érdemel ilyen díjat, mely Szijjártó Péter nevéhez kötődik – fogalmazott.

Deák Dániel kiemelte: Szijjártó Péter 2014 óta külgazdasági és külügyminiszter és mostanra, 2018-ra érett be az a munka, amit ő elkezdett és komoly külpolitikai sikereket értünk el.

Kifejtette: Szijjártó Péter a megváltozott geopolitikai rendszerhez átalakította a minisztériumi struktúrát. Más hangnemben és stílusban képviselte a nemzeti érdekeket, mint korábban Martonyi János külügyminiszter. Deák Dániel elmondta: most már fontos gazdaságpolitikai része is van a Külügyminisztériumnak. Az export több mint 100 milliárd euró lesz, de különböző külgazdasági mutatók is rekordokat döntenek.

Emellett látjuk azt, hogy amikor 2015 környékén erőteljesen támadták Magyarországot a bevándorlással kapcsolatban, akkor Szijjártó Péter a különböző nemzetközi fórumokon mindig kiállt a nemzeti érdekek mellett – fogalmazott. Hozzátette: míg 2015-ben folyamatosan támadták hazánkat a bevándorlás miatt és számos kritika érte azt a politikát, melyet képviseltünk, mostanra ezek a hangok alábbhagytak és sokkal több szövetségesünk lett.

A teljes tartalom IDE kattintva érhető el.