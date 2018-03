Czeglédy Csaba újra rács mögé került

A szocialista politikus a Kúriához fordul jogorvoslatért

Őrizetbe vették Czeglédy Csabát, miután tegnap délután a Nemzeti Választási Bizottság felfüggesztette a szocialista politikus mentelmi jogát. A több mint hatmilliárd forintos költségvetési csalással gyanúsított ügyvéd jogi védettségének felfüggesztését a legfőbb ügyész azzal indítványozta, hogy büntetőjogi szempontból semmi sem változott, s a nyomozást haladéktalanul folytatni kell. Czeglédy a döntés után bejelentette: a Kúriához fordul.

Ismét rács mögé került Czeglédy Csaba, miután tegnap délután a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) felfüggesztette a szocialista politikus mentelmi jogát. A testület erről sürgősséggel döntött Polt Péter indítványa alapján, amelyben a legfőbb ügyész kérelmezte a több mint hatmilliárd forintos költségvetési csalással gyanúsított MSZP-s politikus védettségének felfüggesztését. Így Gyurcsány Ferenc és az MSZP ügyvédjét mindössze egy napig védte a mentelmi jog azt követően, hogy az NVB csütörtökön jogerősen nyilvántartásba vette Czeg­lédyt szombathelyi független képviselőjelöltként.

A legfőbb ügyész érvelése szerint büntetőjogi szempontból semmi sem változott, ezért indokolt a közjogi akadály elhárítása, s a büntetőeljárást haladéktalanul folytatni kell. A bizottság döntését hivatalos formában eljuttatták Polt Péternek, aki a határozatról tájékoztatja a nyomozást felügyelő Csongrád Megyei Főügyészséget.

Czeglédy őrizetbe vételéről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága dönthet, a főügyészség pedig előterjesztésük alapján a Szegedi Járásbíróságon indítványozhatja, hogy a gyanúsítottat helyezzék előzetes letartóztatásba.

Czeglédy maga is megjelent a bizottság tegnapi ülésén, majd a grémium határozatát értékelve úgy nyilatkozott: szerinte eddig jogtalanul tartották fogva, és erre az NVB a mostani döntésével továbbra is lehetőséget ad. Arról, hogy kíván-e fellebbezni, Czeglédy azt mondta: hétvégén a Kúriához szándékozik fordulni az ügyben. Szavai szerint még nem találkozott Gyurcsány Ferenccel, a DK elnökével, amire hétfőn kerülhetett volna sor.

Arra a kérdésre, hogy hol van az a pénz, amit nem fizetett ki a diákoknak, Czeglédy azt mondta: ha nem akadályozták volna meg cége működését tavaly nyáron, akkor az a száznál kevesebb ember, aki nem kapta meg a bérét, már rég hozzájutott volna a pénzéhez. Szerinte az „a legócskább hazugság”, hogy az ügynek több ezer károsultja lenne.

A politikus azt hangoztatta, hogy sem Magyarországon, sem külföldön semmilyen vagyont nem rejteget, ellenben eddig nem érintett településekre vonatkozó Elios-, illetve OLAF-anyagok vannak a birtokában, ezeket a hétvégén tanulmányozza, és eljuttatja a sajtónak. Mint mondta, részt kíván venni a választáson, és Szombathelyen a képviselői mandátumot is el akarja nyerni.

Lomnici: Jogerős a döntés – Az NVB álláspontja alapján mentelmi jog felfüggesztése ügyében a testület az Országgyűlésről szóló törvény által delegált hatáskörben jár el, így a határozatát bírói úton nem lehet megtámadni, a döntése jogerős és végrehajtható – tudtuk meg ifj. Lomnici Zoltántól. Az alkotmányjogász közölte: amennyiben mégis a Kúria elé kerül az ügy, és a legfőbb bírói fórum osztja az NVB álláspontját, akkor érdemben nem fog eljárni, marad az egyedi alkotmányjogi panasz lehetősége, amely nem jár halasztó hatállyal. – Abban a kérdésben, hogy lehet-e valakit kétszer ugyanazon ügyben előzetes letartóztatásba helyezni, szakmai viták zajlanak, de mivel az egyes kényszerintézkedések, így az előzetes letartóztatás elrendelése a büntetőeljárás biztosítékaként funkcionál, előreláthatólag bíróság dönthet ebben a körben a nyomozó hatóság indítványa nyomán – tette hozzá.

Czeglédy Csaba csütörtöki szabadulása után a Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó Hír Televízió esti műsorában azzal fenyegetőzött, hogy a kormánypárti politikusok bankszámláin történt pénzmozgásokról fog információkat nyilvánosságra hozni a közeljövőben.

A politikus azt is állította, hogy olyan üzeneteket juttattak el hozzá a börtönben, hogy tegyen – mások mellett Gyurcsány Ferenc DK-elnököt is terhelő – beismerő vallomást, és szabadulhat a rács mögül. Czeglédy arról is beszélt, hogy a híresztelésekkel ellentétben nem olyan rossz az élet a börtönben, és dicsérően nyilatkozott zárkatársairól is.

Ismeretes: a tavaly nyáron kirobbant ügyben Czeglédyt és társait azzal gyanúsítják, hogy összesen kilenc iskolaszövetkezeten keresztül, bűnszervezetként működve 2011 és 2017 között különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalást követtek el.

A nyomozás eddigi adatai alapján a bűncselekmény-sorozat 6,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. Az ügyvédet – több társával együtt – tavaly június közepén helyezték előzetes letartóztatásba. A gyanú szerint cége, a Human Operator Zrt. diákokat és felnőttkorúakat közvetített ki különböző munkahelyekre, és több ezer ember munkabérével maradt adós.

Tavaly nyáron a nyomozó hatóság egy eisenstadti bankfiókban lefoglalt csaknem egy kilogrammnyi befektetési aranyat is egy Czeglédy nevére nyitott széfben. A nyomozás során kiderült: a Human Operator több alkalommal összesen több mint kétszázmillió forintnyi kölcsönt kapott a Dobrev Klára vezette Altus-cégektől, így Gyurcsány Ferenc volt kormányfő feleségét is tanúként hallgatták meg a NAV nyomozói.

A lakásán vették őrizetbe

Pénteken este ismét őrizetbe vették a korábban különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett – hat milliárd forintot meghaladó – költségvetési csalással gyanúsított, és a tavaly nyár óta tartó előzetes letartóztatásból mentelmi joga miatt csütörtökön szabadult Czeglédy Csabát, aki független jelöltként indul az országgyűlési választáson Szombathely 1-es számú választókerületében – írta meg az MTI.

Internetes hírportálok szerint szombathelyi lakásán vették őrizetbe a NAV nyomozói, már pénteken este. Az őrizetbe vételre a nyilvánosságra került információk szerint egy szintén nagy vagyoni kárt okozó, üzletszerűen elkövetett gazdasági jellegű bűncselekmény miatt került sor.

Az őrizetbe vételt az ügy tárgyi súlyával, a szökés, elrejtőzés, a tanúk esetleges befolyásolása, illetve a bűnismétlés veszélyeivel indokolta a nyomozó hatóság. Czeglédy Csaba szombathelyi önkormányzati képviselő (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt), ügyvédként az MSZP és a DK jogi képviseletét is ellátta több ügyben.