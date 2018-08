Csángó Fesztivál hat napon át Jászberényben

Több mint félszáz kulturális esemény, csaknem ezer résztvevő, köztük moldvai és gyimesi csángók, erdélyi valamint magyarországi hagyományőrző csoportok előadásai is szerepelnek az augusztus 7-től 12-ig tartó jászberényi 28. Csángó Fesztivál – Európai Kisebbségek Folklór Fesztiválja és Népművészeti Vásár programjában.

Szűcs Gábor, a fesztivál igazgatója a Folklór Kulturális Közalapítvány és a Jászság Népi Együttes szervezésében megvalósuló rendezvényről elmondta, hogy a programsorozattal a csángók sorsára szeretnék felhívni a figyelmet és megismertetni minél több emberrel az évszázadok óta az anyanemzettől elszigetelten élő magyarság sorsát. Küldetésük, hogy minél többen megismerjék a határainkon innen és túli autentikus magyar és európai kultúrákat, népművészeti értékeket – jegyezte meg.

Augusztus 7-én, a fesztivál nyitó előadását, a Jászok című történelmi dal- és táncjátékot tekinthetik meg az érdeklődők a szabadtéri színpadon. A produkció ötletgazdája a jászberényi születésű Mihályi Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes vezetője, a Jászok rendező-koreográfusa. Az előadáson közreműködnek a Magyar Állami Népi Együttes táncművészei, a Jászság Népi Együttes, a Hírvivők Ensemble, a Zagyva Banda és a Jászok Vegyeskar.

Augusztus 8-án a Folkvilág nevű programon hazai és külföldi együttesek gálaműsorát tekinthetik meg a látogatók a Fő téri színpadon. Fellépnek a dumbravéni moldvai csángók, a jászberényi Jártató Ifjúsági Táncegyüttes, a Zagyva Banda, a moldvai csángó magyar és gyimesi muzsikát játszó békéscsabai Berbécs zenekar, izgalmas programot ígér a mexikói, a szenegáli, a török és a szerb együttesek műsora is. Augusztus 9-én a Somnakaj lesz látható a szabadtéri színpadon.

Szűcs Gábor a programok közül kiemelte, hogy augusztus 10-én tartják a Fölszállott a páva gálaműsort, amelyben látható lesz a népszerű televíziós műsor összes jászsági szereplője is. A fesztivál keretében augusztus 11-én a Nagyboldogasszony Római Katolikus Főtemplomban Folkmisét is tartanak, amelyen a moldvai és gyimesi csángókon kívül részt vesznek a külföldi nemzetek, nemzetiségek képviselői is.

Augusztus 12-én a Fő téri színpadon a Magyar Lélek, Viszontlátásra Jászberény! című gálaműsoron moldvai és gyimesi csángók, erdélyi, magyarországi hagyományőrző táncosok, énekesek, zenészek lépnek fel.

A rendezvény idején koncertekkel, táncházzal, az Aprók terén népi gyermekjátékokkal, kézműves foglalkozásokkal várják a látogatókat. Lehetőség lesz íjászkodásra, ének- és tánctanulásra, ki lehet majd próbálni a kézzel hajtós, fonott kosaras körhintát is. Az Ízek terén gasztronómiai különlegességekkel, pálinka- és bormustrával várják az érdeklődőket.

Augusztus 9-től 11-ig a Szikra Galéria és Étteremben rendezik meg a V. Kárpát-Haza Magyar Konferenciát és Üzletember Fórumot a Csángó Fesztivál Alapítvány szervezésében. A rendezvény célja az elszakadt nemzetrészek anyanyelvének és nemzeti kultúrájának megmentése. Augusztus 9-től 12-ig népművészeti vásár is lesz. A fesztivál fő támogatói az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alap és Jászberény önkormányzata.