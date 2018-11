Családbarátabbá tennék egész Európát

Család nélkül nincs jövő – ez volt az üzenete az Európai Parlament keddi konferenciájának, amely Hölvényi György KDNP-s európai parlamenti képviselő és a Nagycsaládosok Országos Egyesü­lete szervezésében valósult meg. A fia­talokat és demográfusokat is felvonultató találkozón is világossá vált: példaértékű a jelenlegi magyar családpolitika.

Egy családbarátabb Európa felé címmel rendeztek kedden konferenciát az Európai Parlament (EP) brüsszeli épületében, ahol a magyar családpolitika eredményessége mellett a kontinens népesedési problémái is terítékre kerültek. Hölvényi György, a konferencia egyik szervezője lapunknak arról beszélt: egész Európának adott a feladat, hogy a XXI. században megtalálja a család és a gyermekek helyét.

– Család nélkül nincs jövő. Ez nem egy szép mondás, hanem egy tény – hangoztatta a KDNP európai parlamenti képviselője, aki a családmodelleket övező európai értékkülönbségekre is felhívta a figyelmet. Mint mondta, rejtély, hogy hetven év szabadság után Nyugat-Európa hogyan lehet rosszabb családügyben, mint a posztkommunista országok.

– Egy társadalom soha nem lehet eléggé családbarát. Szerencsére Magyarországnak mára ebben a kérdésben brandje lett, egyértelmű, hogy bennünk van tenni akarás a népesedési problémák orvoslására – jelentette ki. Hölvényi György szerint a családpolitika kérdése a jövő évi európai parlamenti választások során is visszaköszön majd, hiszen az európaiak arról fognak szavazni, hogy milyen társadalomban szeretnének élni.

– A családkonferenciánkra is rengetek fiatalt hívtunk, mert látniuk kell, hogy igenis az ő jövőjükről van szó. Jövőre azokra a családbarát politikát folytató pártokra kell majd szavazni, amelyek az ő bevonásukkal kísérelnek meg választ adni az előttünk álló kihívásokra – húzta alá az európai parlamenti képviselő.

A brüsszeli családkonferencia szervezésében a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) is részt vett. A szervezet elnöke, Kardosné Gyurkó Katalin lapunk kérdésére elmondta: Európa bizony nem eléggé családbarát, az utóbbi években a család intézményét a kontinensen számos támadás érte.

– Alapvetően Közép-Európa gondolkozik konzervatív értelemben a családról. A NOE pedig hasonló álláspontot képviselő európai civil szervezetekkel törekszik az együttműködésre. A célunk, hogy az európai parlamenti választások közeledtével a családpolitikában is közös nevező alakulhasson ki – hangsúlyozta Kardosné Gyurkó Katalin, hozzátéve: a NOE a jövő májusban esedékes választások során aktív részvételre sürgeti a tagjait, ugyanis az egész szervezetnek kulcsfontosságú, hogy egy-egy megválasztott EP-képviselő miként vélekedik a családról. A NOE elnöke Hölvényi Györgyhöz hasonlóan példaértékűnek tartja a jelenlegi magyar családpolitikát.

– Magyarország élen jár az ügyben, ezt a családvédelmi nemzeti konzultáció is kiválóan bizonyítja. A kormány komolyan kíváncsi a polgárok véleményére, a kérdéssor pedig kivétel nélkül pozitív értéket tulajdonít a család intézményének. Arra keresik a választ, hogyan tudjuk hatékonyan segíteni a magyar családokat – vélekedett Kardosné Gyurkó Katalin.

Sorosék a migránsok mellett

Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője a kormánypártok véleményét tolmácsolva kijelentette: ismét kiderült, hogy a Soros-szervezeteknek a migránsok fontosabbak, mint a gyermekek. Rámutatott: azok Soros-szervezetek, amelyek elsőként ugranak, ha a migránsokról van szó, vagy egy bevándorlás-ellenes magyar intézkedést kell támadni, most a családok védelméről és támogatásáról szóló nemzeti konzultációt támadják. A Soros-hálózathoz tartozó TASZ is nekiment a konzultációnak, többek között sérel­mezve, hogy kétharmados védelmet kell adni a családtámogatásoknak. Nyíltan képviselik, hogy Európa népesedési problémáit a bevándorlással kell kezelni. A kereszténydemokrata politikus felidézte: ugyanez a szervezet volt az, amelyik Brüsszelben aktívan támadta a magyar határzárat, a szigorú bevándorlási szabályokat és a Stop, Soros! törvényt is.