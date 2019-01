Csak idő kérdése, és robban a kazetta-gate

Sokan retteghetnek attól, hogy kiderül a maffiához fűződő kapcsolatuk

Évtizedes rejtélyek oldódhatnak meg azoknak a hangfelvételeknek a segítségével, amelyekre a rendőrség a közelmúltban csapott le. Portik Tamás, a hazai alvilág egyik meghatározó szereplője szinte betegesen rögzítette a beszélgetéseit. Sajtóhírek szerint jó néhány politikus, üzletember, rendőr és újságíró retteg attól, hogy fény derül korábbi maffiakapcsolataikra. A felvételek elemzése még tart, és csak idő kérdése, hogy robbanjon a kazetta-gate.

Kriptákból, pincékből és a jó ég tudja, még honnan kerülnek elő folyamatosan olyan hangfelvételek, amelyek végre leránthatják a leplet a hazai alvilág egyik legsötétebb időszakáról. A tököli fiatalkorúak börtönében edződött Portik Tamás – és talán több társa is – diktafonnal a zsebében dokumentálta végig az olajmaffia működését, a kilencvenes években végrehajtott véres leszámolásokról folyó megbeszéléseket, illetve az olajmilliárdok kifehérítésének folyamatát.

Az irgalmatlan mennyiségű hanganyag elemzése, a felvételeken hallható személyek beazonosítása, az elhangzottak összevetése a már felderített információkkal nyilván jó ideig el fog még tartani, de ha valamire, akkor erre érdemes lesz várni.

Portik Tamás életéről már eddig is újságcikkek garmadája szólt, hiszen a szórakozóhelyeken portaszolgálatot teljesítő jelentéktelen bűnözőből milliárdok felett diszponáló, alvilági, politikai, rendőrségi, titkosszolgálati és médiakapcsolatokkal rendelkező szereplővé vált.

Az azonban, hogy mindez pontosan miképpen, kiknek a hathatós közreműködésével történhetett meg, csak ezután derül majd ki. Millió nyitott kérdés, számtalan ismeretlen szerepel még a kibogozandó adathalmazban.

Nézzük, mi az, amiről már bizonyosan tudunk:

1. 1994-ben Portik és társai megalapítják az Energol Rt.-t, amely 1995-ben megszerezte a kőolajtermékek és -származékok nagykereskedelmét lehetővé tevő jövedéki engedélyt, amivel megnyílt az út a végtelenbe. A cég a Horn-kormány idején a titkosszolgálat vigyázó tekintete mellett erőszakos terjeszkedésbe kezdett. Olajat szőkítettek, csempésztek és adtak-vettek. Kihasználták a halasztott vámfizetésben rejlő lehetőségeket, és milliárdos vagyonra tettek szert, mindezt persze a politikai élet döntéshozóinak asszisztálásával.

2. Az Energolban a társadalom legkülönbözőbb rétegeiből verbuválódott személyek fordultak meg. Az olajvállalat részvényesei között Portik Tamáson kívül ott volt két, visszaeső bűnözőként – betörőként – nyilvántartott személy, Drobilich Gábor és Ferencsik Attila. Feladatot kapott a titkosszolgálati kapcsolatokkal rendelkező Kerekes István és Gulyás Emil, valamint az MSZMP KB agitációs és propagandaosztályát megjárt, majd 1995-ben a Belügyminisztérium adatfeldolgozó háttérintézményétől leszerelt Csikós József is.

A társaság elnökeként felbukkant az a Keszthelyi Péter, aki a szocialista kormányok idején, 2002 és 2010 között az állami sportberuházások egyik irányítója lett. De ne feledkezzünk meg Vankó Krisztináról, a cég titkárnőjéről sem. A hölgy ugyanis nem más, mint Kuncze Gábornak, a Horn-kormány SZDSZ-es belügyminiszterének unokahúga. Vankó nem kizárólag titkárnői feladatokat látott el, állítólag kulcsa volt a cég széfjéhez, és a házipénztár kezelésére is felhatalmazást kapott.

3. Az Energol üzleti kapcsolatban volt több olyan vállalkozással, amelyben a politikai élet szereplői is felbukkantak. Ezek közül kettő mindenképpen említést érdemel. Az egyik a Gyurcsány Ferenc vagyonosodását megalapozó Fortus, a másik pedig a Karl Imre és Szűcs Erika nevével fémjelzett ETL Rt. A történteket még érdekesebbé teszi, hogy – amint azt a Magyar Nemzet évekkel ezelőtt megírta – a Fortus tulajdonosaként felbukkanó Dryden Enterprises Limited nevű ciprusi offshore cég alapító okirata az olajmaffiát irányító Energol Rt. egyik vezetője, Dékány István feleségénél tartott – 1997. augusztusi – házkutatásnál került elő.

4. Az olajbűnözők által felhalmozott vagyon az üzleti életben óriási ellentéteket szült, ezek többször gyilkosságba torkolltak. A dolgok jelenlegi állása szerint Portik szinte minden jelentős alvilági leszámolásban érintett volt. A teljesség igénye nélkül itt említhetjük az Aranykéz utcai robbantást, a Prisztás-, illetve a Fenyő-gyilkosságot. Igaz a Prisztás-ügyben most tűzte ki a perújítást a bíróság (részletek a 4. oldalon).

5. A leszámolások végrehajtója több esetben Jozef Rohác szlovák bérgyilkos volt, akit számos újságcikkben kapcsolatba hoztak a SIS-szel, a szlovák titkosszolgálattal. Vladimír Meciar kormányfősége idején a szlovákok egyértelműen zavarkeltésre törekedtek hazánkban, amivel Magyarország NATO-csatlakozását próbálták késleltetni. Az Ivan Lexa vezette SIS és a hazai alvilág néhány szereplőjének a szándékai így többször találkoztak. Lexa utódja, Vladimír Mitro az általa készített jelentésben megerősítette a fent említett szlovák törekvéseket, és egyebek mellett említést tett arról az Omega akcióról is, amelyet több sajtóorgánum kapcsolatba hozott a fideszes, kisgazda politikusok lakásainál történt robbantásokkal is. De ha már titkosszolgálatok: az akkori ügyekre rálátók szerint az oroszok is komoly erőkkel jelen voltak a hazai alvilágban.

6. Az energolosok az ellenük indult büntetőeljárást – csakúgy, mint az ETL-esek – komolyabb büntetés nélkül úszták meg. Portik évekig, egészen az elévülésig szökésben volt. Hatalmas kérdés, hogy mindez miként történhetett meg. A magas szintű, szerteágazó kapcsolatok – és talán a hangfelvételek is – jó szolgálatot tettek.

7. Tény: Portik Tamás betegesen félt attól, hogy a szocialisták elveszítik a hatalmat, és 2010-ben kormányváltás lesz. A volt Energol-vezér aggodalma egyértelműen tetten érhető azokban a jegyzőkönyvekben, amelyek Portik Tamás és Laborc Sándor, a Gyurcsány-kormány polgári elhárításának korábbi vezetőjének megbeszéléseiről készültek. Ezekből derült ki az is, hogy Portik több szocialista politikust pénzelt. Elkötelezettségéről biztosította Laborcot, és felajánlotta neki, hogy a Fidesz vezetőiről gyűjt és gyárt kompromittáló információkat.

Ma már azt is tudni lehet, hogy a volt olajbűnöző Gyárfás Tamás volt médiavállalkozón keresztül magával Gyurcsány Ferenc kormányfővel is kapcsolatba akart lépni. Ezt a Magyar Idők kérdésére a Nap-kelte egykori producere sem kívánta cáfolni.

Ezen a ponton érdemes felidézni, hogy 2009 májusában felkerült az internetre egy Gyurcsány Ferenchez írt, őt keményen támadó – anonymus névvel jegyzett – nyílt levél, amelynek címe: Sötétség délben. Sajtóinformációk szerint a levél a nemzetbiztonsági szolgálatok figyelmét is felkeltette, fontos körülmény, hogy az MSZP nemzetbiztonsági kabinetje ugyancsak vizsgálta az írást.

A legnagyobb kérdés persze az volt, hogy ki a nyílt levél szerzője. Az írás – amint azt a Heti Válasz korábbi elemző cikkében megállapította – jó néhány olyan információt sorakoztatott fel, amelyek az idő múltával megerősítést nyertek. Igaz, szép számmal akadtak benne hajmeresztőnek tűnő állítások is. Az egyik ilyen részlet éppen Portik Tamás bizalmasáról, Jozef Rohácról szólt, vagyis arról, hogy a szocialisták a szlovák bérgyilkost arra akarták rávenni: vallja azt, hogy a fideszes és a kisgazda párti politikusok lakásánál végrehajtott robbantásokat a Fidesz rendelte. Cserébe Rohácnak egérutat adtak volna.

8. Portik Tamás nyelve eddig nem igazán eredt meg. Számos titok tudójaként fegyelmezetten hallgatott. Tette ezt annak ellenére, hogy mára szinte egyértelműen kijelenthető: élete hátralévő részét rács mögött fogja tölteni. Az elhúzódó büntetőeljárások eközben viszik a pénzt. Portiknak így komoly problémát jelent, hogy svájci bankszámlájához kizárólag ő férhet(ne) hozzá.

9. Furcsa módon Portikról a legtöbbet anyósa, Riskó Judit árult el, aki blogot indított lánya történetéről. Mint az írásban fogalmazott, lánya és négy unokája iszonyatos terror alatt éltek. Szomorúan ecsetelte, hogy miután megszülettek a gyerekek – mindegyik az Egyesült Államokban –, nyolc évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az otthonában meglátogathassa a családot. „Ekkor voltam először a fiatalemberrel egy fedél alatt két napig, így tudtuk meg, hogy tőlünk pár kilométerre élnek, bezárva, lefüggönyözött lakásban, beszögelt ablakokkal. Teljes felügyelet alatt állt a lányom, nem beszélhetett velem egy szót sem négyszemközt, mint egy robot, tette a dolgát, engem meg folyamatosan szinte vallatott a fiatalember a családomról, az életünkről – írta Riskó Judit.

– Sok dolog megvilágosodott akkor előttem, rájöttem, hogy sajnos itt nem »csak« egy bűnözővel van dolgunk, hanem egy elmebeteg emberrel is összehozott minket a sors, akinek a karmai között van a lányunk és az unokáink” – folytatódik a szöveg, amely szerint Portik élettársának rossz modorban, csúnyán kellett beszélnie a kislányaival. A gyerekek sem járhattak ki a házból, játékokat sem kaptak, egyetlen kötelező időtöltésük a számítógépezés volt, ami miatt viszont nagyon legyengültek. Portiknak állítólag dühkitörései voltak, feleségével minősíthetetlen stílusban beszélt, leveleit cenzúrázta. Halmos-Riskó Alma újságot nem olvashatott, tévét nem nézhetett, az alvásidejét pedig napi öt órában határozta meg Portik Tamás.

A bujkáló életmódnak és a férfi bizalmatlan, családját fenyegető viselkedésének (állítólag a családtagoknak egymást is figyelniük kellett, diktafonnal felvételeket kellett készíteniük a másikról, és megfigyeléseikről jelenteniük is kellett) még számos negatív következménye volt, amelyeket Riskó Judit részletesen felsorol. Az előzetesben lévő Portik folyamatosan magas kapcsolatait emlegette, hogy vezető politikusok, televíziós személyiségek, rendőrök és titkosszolgák is segítik őt. „Azt is a tudomásunkra hozta (mármint Portik), hogy nem fordulhatunk a rendőrséghez, mert ő olyan kaliberű bűnöző, akinek magas rendőrségi kapcsolatai vannak, előbb tudja meg, hogy mi segítséget kértünk, mint az ügyeletes tiszt, akivel beszélünk” – olvasható a bejegyzésben.

A blog szerint egyébként Halmos-Riskó Alma szülei többször is a rendőrséghez fordultak segítségért lányuk és unokáik felkutatása ügyében. „Ma Magyarországon a bűnözőknek van gyámhatóságuk, önkormányzatuk, rendőrségük, ügyvédek hada segíti őket, törvényes eszközökkel semmi esélyünk arra, hogy segítsünk a szeretteinken. P. T. büszkén lobogtatja azokat a hivatalos papírokat, amelyekkel minden próbálkozásunkat elutasítják, mert »nem létező«, bujkáló embereken nem lehet semmit számon kérni” – zárta 2005-ben írt bejegyzését Riskó Judit.

A Riskó család még akkor Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnöknek is levelet írt. Bár fogadták őket a Miniszterelnöki Hivatalban, hatáskör hiányára hivatkozva nem tudtak nekik érdemben segíteni. Halmos-Riskó Alma és a négy gyermek jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik. Portik legnagyobb – korábbi kapcsolatból született – fia Svájcban él.

10. Kármán Irén szintén több nyilatkozatában beszélt Portik Tamásról. Az újságíró könyvet írt és filmet is forgatott az olajozásról, majd 2007-ben brutálisan megverték. Kármán munkája során meghitt viszonyba került Portikkal. „Soha egyetlen újságíró sem élvezhette azt a bizalmat, amit én, mert rajta keresztül beláthattam az alvilágba. Ez senkinek nem adatik meg, csak ha közéjük tartozik, vagy annak, akit egy nagy hatalmú ember közéjük visz” – nyilatkozta 2010-ben egy interjúban. A Heti Válasznak később már azt is elárulta, hogy az Energol-vezér érdekeltségében lévő Művészinas étteremben tanúja volt egy olyan találkozónak, amelyen az éjszakai élet befolyásos figurái vettek részt. A megbeszélésen

Kármán állítása szerint ott volt az azóta szintén eljárás alá vont diszkópápa, Vizoviczki László is. Kármán megemlítette, hogy Portik nem érezte magát bűnözőnek. Pénze eredetéről ugyan nem beszélt, abba azonban bepillantást engedett, hogyan intézi üzleti ügyeit. Egy televíziós nyilatkozatában Kármán Irén arra a kérdésre, hogy Portik beszélt-e neki egy „nagy emberről”, azt válaszolta, hogy igen, és hogy a volt Energol-vezér szerint ezt a valakit „tisztelni kell”.

Hatalmas kérdés, hogy az elmúlt időszakban lefoglalt hanganyagokból kiderül-e, hogy ki volt az a nagy ember, akit Portik Tamás a főnökének tekintett és akit tisztelt.

A legnagyobb fordulatot természetesen az jelentené, ha a volt Energol-vezér megtörné a hallgatását, és részletes vallomást tenne. Így egyértelműen kiderülhetne, hogy kik voltak azok a politikusok, rendőrök, újságírók, üzletemberek, akikkel kapcsolatban állt, és tisztázódhatna az is, amivel Portik Tamás sok évvel ezelőtt rendszeresen kérkedett, vagyis hogy őt Horn Gyula öt perc alatt hívja vissza.