Bürokráciacsökkentés a minőségi közszolgálatért

Gulyás Gergely: Az érdeklődés hiánya miatt szűnnek meg a gender szakok

A minőségi közszolgálat kiépítése és a közszolgák jobb megfizetése a kormány célja a központi közigazgatás racionalizálásával – közölte Gulyás Gergely tegnap a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta: a leépítés elsősorban időskorú munkatársak nyugdíjazását jelenti. A politikus egyebek mellett arról is tájékoztatott, hogy a kormány megvizsgálja az Állami Számvevőszék kórházjelentését.

– A szocialista kormányok alatt méltánytalanul büntetett közszolgák nagyobb anyagi elismerése és a közszolgálat minőségének a javítása a kormány célja a bürokráciacsökkentéssel – közölte Gulyás Gergely a tegnapi Kormányinfón.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint az elmúlt évek fejlesztéseinek következtében a központi közigazgatás bizonyos területein kevesebben is el tudják látni a feladatokat, és a párhuzamosságok megszüntetése is fontos, ám külön-külön minden minisztériumnál megvizsgálják a racionalizálás lehetőségét.

Mint mondta, a minisztériumokban és azok háttérintézményeiben dolgozó kevesebb mint 14 ezer főnyi munkavállalói létszám hozzávetőlegesen 15-20 százalékos csökkentése várható. A tárcavezető hangsúlyozta: elsősorban a leépítés leghumánusabb módját alkalmazzák: a nyugdíjazott munkatársak helyett nem vesznek fel újakat.

Az agrárium helyzetét értékelve Gulyás Gergely rámutatott: a hazánkban idén megtermelt 4,8 millió tonna gabona – a vetőmagra elkülönített részen felül – akár 20-22 millió ember élelmezéséhez elegendő, tehát Magyarország mellett még egy hasonló lakosságszámú ország ellátását is fedezheti az export formájában értékesített termény.

– A kormány komolyan veszi az Állami Számvevőszék kórházügyben készített jelentésében feltártakat, az Emberi Erőforrások Minisztériuma meg fogja vizsgálni, hogy a szabálytalanságok fennállnak-e, és megteszik a szükséges intézkedéseket – jelentette ki a miniszter. Szavai szerint a jelentés a 2008 és 2015 közötti kórházi működést vizsgálta, emellett pedig olyan kórházi egységeket is, amelyek nem tartoznak állami fenntartás alá.

A magasházak ügyével kapcsolatban Gulyás Gergely közölte: felhőkarcoló- és magasháztilalmat vezetnek be Magyarországon, amivel a kormánynak az az elsődleges szándéka, hogy Budapest megőrizhesse a hagyományos arculatát. – A 65-90 méter magasra tervezett épületek engedélyezési eljárását megszigorítják, az összetett folyamatban esztétikai szempontokat is figyelembe vesznek – tájékoztatott a tárcavezető, aki arra is kitért, hogy a magyar gazdaság három zászlóshajója, az OTP, a Richter és a Mol számára még a szabályozás hatálybalépése előtt lehetővé tették 90 méteresnél magasabb székház építését, ám csak az utóbbi nagyvállalat élt a lehetőséggel.

– A turizmus összesített vendégforgalma a múlt évhez képest 5,3 százalékkal növekedett. A szálláshelyek bevételei több tíz százalékkal növekedtek az első félévben – közölte Gulyás Gergely. Tájékoztatása szerint a hazai turizmus hozta elsősorban a növekedést, ez a magyar családok anyagi forrásainak a bővülését igazolja. Az úgynevezett gender szakok bezárása kapcsán a miniszter azt hangsúlyozta: az utóbbi években rögzített jelentkezések és felvételi létszámok bármely más szak esetében kényszerítő okok lennének a megszüntetésre. Lapunk kérdésére elmondta: a hazánkban működését tervező Notre Dame Egyetem kétféle diplomát ad, ebből csak a magyar akkreditációjú képzéseket érintheti a gender szakokkal kapcsolatos szabályozás.