Veronai tragédia

Bűncselekmény lesz a jogellenesen átalakított személyszállítást végző járművezetés

A veronai buszbalesetben tizenhét ember vesztette életét 2017. január 20-án. Krizsány László és Szendrei Endre két, a veronai buszbalesetben érintett hozzátartozó hozta nyilvánosságra azt a műszaki jelentést, melyből kiderült többek között, hogy egy ötszáz literes üzemanyagtartályt szereltek a buszba illegálisan. A Czunyiné Bertalan Judit fideszes képviselő által benyújtott Btk. módosítás szerint önálló bűncselekmény lesz a jogellenesen átalakított személyszállítást végző járművezetés. A javaslat szerint az elkövető a jövőben akár két évre is börtönbe kerülhet. A két hozzátartozó az ECHO TV Napi aktuális című műsorában fejtette ki a véleményét a törvénymódosításról.

Krizsány László szerint mindenképpen visszatartó lehet és támogatják a módosítást. Úgy gondolja, hogy a módosítás bevezetése mindenképpen szükséges. Örültünk volna, ha kicsit korábban megtörténik a módosítás, de minden jó, ha a vége jó – fogalmazott.

Szendrei Endre hozzátette, a szakértői vélemények szerint nem az ötszáz literes üzemanyagtartály okozta a tüzet, de ez akkor sincs rendben. A dokumentumból kiderül, hogy a busztársaság nyolc éve végezte a tevékenységet. Több tartályt megtalált a rendőrség hulladéktároló telepeken, melyeket a baleset után szereltek ki autóbuszokból és próbálták megsemmisíteni. Ez egy iparág volt. Én azt gondolom, hogy egy illegális tankba nem lehet legálisan tankolni. Az illegális tankba illegális üzemanyagot töltenek – emelte ki.

Szendrei Endre szerint a járművezető szankcionálása nem biztos, hogy elég. Ez a társaság nyolc éven keresztül tudta ezt a tevékenységet úgy folytatni, hogy ha a veronai tragédia nem következik be, akkor valószínűleg ma is folytatják. Úgy gondolja, hogy az ellenőrzések rendszerességében és a mikéntjében is változásokat kell hozni. A teljes beszélgetés: