Bűncselekmény gyanúja a Jobbiknál

A párt szerint csak a küldöttek meggyőzéséről volt szó

Azzal hárítja felelősségét a Jobbik a párton belüli megvesztegetést bizonyító hangfelvétellel kapcsolatban, hogy azt egyszerűen hamisítványnak tartják, jogászok szerint azonban a bűncselekmény gyanúja is felmerül. Novák Előd úgy véli, megkérdőjelezhető Snei­der Tamás pártelnök legitimitása, míg Toroczkai László azt mondta, nem kizárt, hogy a küldöttek lefizetésére fordította a Jobbik az adományozók százmillió forintját.

A bűncselekmény gyanúja is felmerülhet, ha bebizonyosodik, hogy valódi az a hangfelvétel, amin a Jobbik Csongrád megyei elnöke pénzt ajánl egy küldöttnek cserébe azért, hogy Sneider Tamást támogassa. Erről ifjabb Lomnici Zoltán beszélt az Echo TV-nek. A jogász azt mondta, mindenképpen további vizsgálatra lenne szükség az ügyben, ugyanis amennyiben bebizonyosodik, hogy a felvétel valós, akkor a csalás mellett felmerülhet a zsarolás és a kényszerítés bűncselekménye is.

Lapzártánk előtt a közérdekű feljelentéseiről ismert ifjabb Tényi István jelezte, bejelentést tett a területileg illetékes ügyészségen vesztegetés gyanúja miatt, továbbá a Jobbik résztörvényességi ellenőrzését is kérte.

A Jobbik hamisítványnak nevezte a hangfelvételt. A párt sajtóosztálya lapunk megkeresésére azt válaszolta, a felvétel egy közel tízperces beszélgetésből lett összemontírozva, azt a látszatot keltve, mintha Tóth Péter pénzt ígért volna a delegáltnak. A hanganyag szerint azonban nem pusztán úgy látszik, mintha Tóth pénzt ígért volna, hanem fel is ajánlotta azt a küldöttnek.

Ismert, a Magyar Hírlap birtokába jutott hangfelvételen a Jobbik szegedi elnöke pénzt ajánlott egy választmányi küldöttnek a párt májusi tisztújítása előtt, hogy Toroczkai Lászlóval szemben Sneider Tamást támogassák. A felvételen egyértelműen az hallható, hogy Tóth, a párt szegedi önkormányzati képviselője, a helyi szervezet elnöke azt mondja: „Mindenben a kegyeidet keresem, nagyon kell, hogy delegáljatok embert, és a Sneidert támogassátok.

Mindenben számíthatsz rám, bármi, pénz kell, adom, csak nagyon gatya a helyzet.” Arról is beszél, hogy „a Szaszi” (Szabó Gábor pártigazgató – a szerk.) már a sírás határán volt, de aztán kézbe vette a dolgokat, „már kézi irányítás van”, ami azt jelenti, hogy „mindenkin végigmegy és kiszámolja”.

A Jobbik sajtóosztályának magyarázkodása szerint egyébként „a szervezetek felkeresése és a delegáltak meggyőzése egy természetes folyamat minden párt tisztújításakor, ami egy kiélezett versenyben is a Jobbik demokratikus működését igazolja”. Hasonló forgatókönyv szerint hárította felelősségét Tóth Péter is, aki a Hír TV-nek azt mondta, ő nem beszélt szavazatvásárlásról, csak úgy vágtak össze egy hosszabb beszélgetést.

Tóth szerint az érintett alapszervezetek végül nem is Sneider Tamásékat támogatták az egyébként titkos szavazáson, „úgyhogy innentől kezdve értelmetlen ez az egész anyag”.

Lapunk megkereste Mirkóczki Ádámot, a Jobbik szóvivőjét, aki azért nem tudott nyilatkozni, mert – mint mondta – arról csak most szerzett tudomást. Hozzátette: ha ez valóban megtörtént, az egyedi eset lehet, Sneider Tamás pedig nem csalás útján lett pártelnök.

A Jobbikból kilépett és a Mi Hazánk Mozgalmat megalapító politikusok szerint az egész elnökség legitimitása megkérdőjelezhető, és az is felmerül, vajon honnan volt pénze Szabó Gábornak az országos szintű szavazatvásárló akcióra.

Toroczkai László, a Jobbik korábbi alelnöke lapunknak úgy fogalmazott, a felvétel bizonyítja, hogy egy olyan gépezettel lejtett a pálya Sneider Tamásnak az elnökválasztáson, amit Szabó Gábor és Vona Gábor irányított, hiszen a Sneider Tamás–Gyöngyösi Márton párost is ők találták ki. – Kérdés az is, milyen pénzt ígért Tóth Péter, aki Szabó Gábor megbízását teljesítette, ráadásul összeg meghatározása nélkül úgy, hogy a Jobbik már csődben volt – mondta Toroczkai, aki szerint az sem kizárt, azt a százmillió forintot költötték el a küldöttek megvesztegetésére, amit az adományozók dobtak össze az ÁSZ-bírság megfizetésére.

Novák Előd közösségi oldalán azt írta, „illegitim a Jobbik egész elnöksége, mivel efféle bűncselekményekkel jutott hatalomra a mostani pártvezetés”. Hozzátette, eddig is sok ilyen szavazatvásárlásról és zsarolásról hallottak a csalódott Jobbik-tagoktól, „ez a hangfelvétel azonban most már bizonyíték is, és az is érthetővé válik, hogyan ürült ki a pártkassza”.