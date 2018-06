Budaházy meghatározná a radikális minimumot

„A nemzeti radikális közösség szemé­ben az utóbbi években jobbikosnak lenni nem jelenthet előnyt, hanem inkább hátrányt. Tehát mindazok, akik ebből az alapállásukból akarnak most tőkét kovácsolni, vegyenek vissza, és kezdjék egy nagy bocsánatkéréssel. Mert ugye most olyan jól tudják már, hogy mi volt az árulás meg a félresiklás a pártban az elmúlt években, csakhogy a választás napjáig többnyire ők is tolták Vona szekerét, és felmerül a kérdés, mi lett volna, ha győz az ellenzék?” – írta Pesti­Srácoknak küldött nyílt levelében Budaházy György.

A nemzeti radikális mozgalom emblematikus alakja szerint ki kell használni a kegyelmi helyzetet, ami a Jobbik-lufi kidurranásával megadatott, ugyanakkor nem most van itt az ideje egy új nemzeti radikális párt alapításának.

„Először is közösségi szinten meg kéne határozni egy amolyan »nemzeti radikális minimumot«, aminek a képviseletéből nem engedünk. Aztán esetleg létre lehetne hozni a legjelentősebb nemzeti radikális személyiségekből – akik legalább 2002 óta a frontvonalon vannak – valamiféle grémiumot (ebben helye lehetne Toroczkai Lászlónak és Novák Elődnek is), amelynek tagjai egy, a vérszerződéshez hasonló szövetséget kötnek arra, hogy felügyelik a célok mindenkori szem előtt tartását, és nem engednek semmiféle élősködőket többé rátelepedni a közösség nyakára. És ha alakul is valamilyen párt, ami a nemzeti radikális célokat a pártokrácia rendszerében képviseli, ez akkor is csak szigorúan mozgalmi alárendeltségben működhet” – írta Budaházy.

Szerinte ezért most senki ne akarjon a nemzeti radikális politikai közösség élére törtetni a saját új mozgalmával vagy pártjával, hanem mindenkiben legyen meg az alázat és türelem egy hosszú távon is megbízhatóan működőképes konstrukció kialakítására.

Ismert: áprilisban hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet és új eljárásra utasított a terrorcselekménnyel és más bűncselekményekkel vádolt Budaházy György és társai ügyében a Fővárosi Ítélőtábla. A Fővárosi Törvényszék 2016 nyarán első fokon tizenhárom év fegyházra ítélte terrorcselekmény, testi sértés, kényszerítés miatt Budaházy Györgyöt, aki több évet töltött előzetes letartóztatásban.