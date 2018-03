Brutális cenzúrába kezdett a Facebook, sorban törli a migránsokkal kapcsolatos videókat

Az elmúlt néhány órában három videót tiltott le a Híradó.hu közösségi oldalán a Facebook: a svédországi rossz közbiztonság miatt hazaköltözött svéd–magyar nővel készült M1-es interjút, ennek egy svédországi fotókkal illusztrált változatát, illetve nemrég egy újabbat is, amely egy olyan német családról szól, amelyik Magyarországra költözne – ugyancsak a rossz közbiztonság miatt. Az utóbbi videó miatt a portálnak az azt közzétevő munkatársát is kitiltotta a Facebook, további szankciókat is kilátásba helyezve.

Egy német család nyilatkozott nemrég az M1-nek. Azt mondták, hogy a bevándorlók miatt szeretnék elhagyni németországi otthonukat. Úgy fogalmaztak: szerintük egész Németország olyan, mint egy no-go zóna, és azt tervezik, hogy Sopronban vesznek házat.

Az ezzel a hírrel kapcsolatos videót, amelyet a Híradó.hu Facebook-oldalán is közzétettek, a közösségi portál adminisztrátorai – a korábban letiltott két videó mellett – szintén elérhetetlenné tették. A videót közzétevő kollégánkat is kitiltották személyes fiókjából, egyúttal arra figyelmeztették, hogy „ha újra” hasonló tartalmat tesz közzé, akkor további szankciókra számíthat:

24 órán belül reagálniuk kell

Egymillió megtekintés fölött járt kedden este annak az M1-nek nyilatkozó svéd–magyar nőnek a videója, aki a migrációs helyzet és a biztonság hiánya miatt 40 év után költözött haza Svédországból. A közösségi oldal rövid indoklás mellett törölte a hirado.hu Facebook-oldaláról a riportot. A portál megpróbálta felvenni kapcsolatot az ügyben a Facebook adminisztrátoraival, részletes tájékoztatást kért a törlésről, és kérte, hogy haladéktalanul helyezzék vissza a tartalmat. A Facebooknak a szabályok szerint 24 órán belül reagálnia kell a reklamációra. A Facebook egy másik videót is törölt a Híradó.hu hivatalos közösségi oldaláról. A videón szereplő interjúalany ugyanaz a svéd–magyar nő volt, aki a biztonság hiánya miatt hazaköltözött Magyarországra. Az eredetitől eltérően vágott rövid videót svédországi helyszínen készült képekkel illusztráltuk. A látogatók is felháborodtak

A Híradó.hu közösségi oldalán a törölt videóról szóló cikk alatt heves vita bontakozott ki a törlés jogosságáról. A kommentelők nagy része sérelmezi a Facebook eljárását, és többen saját példával támasztották alá, hogy a közösségi rendszer vitatható elvek mentén töröl önhatalmúan tartalmakat a felhasználók oldaláról.

Az alkotmányjogász politikai cenzúráról beszél

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az M1-en napközben azt mondta: a Híradó.hu közösségi oldalán elhelyezett videó eltávolítása megerősíti azt, hogy politikai cenzúra zajlik a Facebookon, és ez nem szolgálja a szabad véleménynyilvánítás és a szólásszabadság – vagyis az alapjogok – kiteljesedését.

A szakértő később a Ma este című műsorban azt mondta, mivel a Híradó.hu esetében nem elszigetelt letiltásokról van szó, ezért a közérdekű információhoz való alapjoga sérült a magyar polgároknak. Ezen a közösségi oldalon folyamatosan médiatartalmakat osztanak meg a felhasználók, ezért nem lehet önkényesen megfosztani a közérdekű tartalmaktól az olvasókat. A szakember szerint ez nyílt jogsértés.

„A Facebook a politikai korrektség zászlóvivőjeként úgy szűri meg a tartalmakat, ahogy szeretné”

Magyarországon sem minősül sajtóterméknek a Facebook, így a médiatörvény különböző rendelkezései, illetve a médiahatóság jogkörei nem terjednek ki erre a felületre – mondta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója.

A politikai korrektség zászlóvivőjeként ismert Facebook, valamint Mark Zuckerberg ezen a felületen úgy szűri meg a tartalmakat, ahogy szeretné – tette hozzá.

A választások kimenetelét is befolyásolhatja a Facebook

A Facebook esetében nem tudjuk, hogy kik azok, akik meghozzák a törlésekről szóló döntéseket. „A virtuális valóságban, be nem azonosítható szereplők különböző döntéseket hoznak, amelyek magánszemélyek vagy intézmények hétköznapi életét befolyásolhatják, extrém esetben pedig választásokat dönthetnek el” – fogalmazott a Boros Bánk Levente, a Médianéző igazgatója.